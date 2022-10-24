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Киноафиша Новости Второй сезон сериала «Корни» получил дату премьеры

Второй сезон сериала «Корни» получил дату премьеры

24 октября 2022 16:03
Второй сезон сериала «Корни» получил дату премьеры

Продолжение популярного комедийного сериала выйдет уже на следующей неделе.

Телеканал СТС объявил дату премьеры второго сезона сериала «Корни». Продолжение популярной комедии выйдет в эфир уже в следующий понедельник, 31 октября, в 19:00.

В новых сериях шоу к главным ролям вернутся Марк Богатырев («Тариф Новогодний»), Наталья Скоморохова («Между нами, девочками»), Елена Валюшкина («Формула любви») и Владимир Сычев («Добро пожаловать в семью»), к которым также присоединился Никита Дювбанов («Неадекватные люди 2»).

Потерявшему в финале первого сезона престижную московскую работу Диме (Богатырев) приходится остаться в своем родном захолустном Залещинске. Он провидит дни в апатии и депрессии, но однажды узнает, что его бывшая девушка Алена (Скоморохова) нашла себе нового парня (Дювбанов) и организовала общественную кампанию с целью разоблачить мэра города (Сычев). Герой хочет отомстить бывшей возлюбленной и вступает в предвыборный штаб градоначальника, чтобы помочь ему повысить свой политический рейтинг. В ответ принципиальная Алена выдвигает свою кандидатуру на пост мэра.

Режиссером второго сезона выступил Кирилл Васильев, автор фильма «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!».

Фото: СТС
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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