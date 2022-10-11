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Киноафиша Новости ТиДжей Миллер вряд ли появится в «Дэдпуле 3»

ТиДжей Миллер вряд ли появится в «Дэдпуле 3»

11 октября 2022 14:42
ТиДжей Миллер вряд ли появится в «Дэдпуле 3»

Актер затаил обиду на Райана Рейнольдса.

Комик ТиДжей Миллер вряд ли появится в третьем «Дэдпуле». В недавнем разговоре с радиоведущим Адамом Кароллом актер заявил, что больше не хочет сотрудничать с Райаном Рейнольдсом, поэтому он не вернется в супергеройскую франшизу Marvel ни за какие деньги. По словам Миллера, во время съемок второй части Рейнольдс очень сильно задел его, и обида до сих пор не прошла:

«У нас был очень неловкий эпизод на съемках сиквела. Будучи в образе во время очередного дубля, он обратился в адрес моего персонажа: «Знаешь, что в тебе самое лучшее, Хорек? Ты не звезда, но ты делаешь ровно столько веселых вставок, сколько требуется, после чего мы можем вернуться к настоящему фильму». Слушая его, я подумал, что это все как-то странно, после чего дубль был снят, и я удалился».

Миллер считает, что огромный коммерческий успех первого фильма сильно испортил Рейнольдса, сделав артиста высокомерным. Несмотря на это, ТиДжей признает яркий комический талант своего коллеги и желает ему в будущем только успехов.

Скорее всего, Миллера бы в любом соучаеи не позвали в триквел. Несколько лет назад исполнитель оказался замешан в ряде громких скандалов, где было место обвинениям в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении на съемках. Кроме того, он стал фигурантом дела о ложном сообщении про взрывное устройство.

Премьера «Дэдпула 3», где вместе с Райаном Рейнольдсом появится Хью Джекман в образе Росомахи, состоится 6 сентября 2024 года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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