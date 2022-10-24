За первые дни в мировом прокате «Черный Адам» собрал $140 млн

Лидером мирового проката по итогам прошлой недели ожидаемо оказался масштабный супергеройский блокбастер с Дуэйном Джонсоном «Черный Адам». Согласно предварительным данным, за дебютные выходные на большом экране дорогостоящий кинокомикс DC и Warner Bros. собрал по всему миру солидные $140 млн. Из этой суммы $67 млн принес североамериканский рынок, тогда как $73 млн фильм собрал в международном прокате.

«Черный Адам» вышел сразу на 76 кинорынках и практически везде захватил лидерство. Заработок фильма за первый уик-энд на 27% превосходит показатели «Шазама!», другого проекта из киновселенной DC. Только вот бюджет картины во главе с Закари Ливаем был на порядок меньше. По неподтвержденным данным, без учета рекламной кампании на производство «Черного Адама» потратили порядка $195 млн, поэтому ленте будет не так просто выйти в плюс по части финансов.

Если коммерческий дебют «Черного Адама» в США в целом соответствует ожиданиям, но не будоражит воображение, то в мире картину приняли более чем отлично. Очевидно, определяющую роль играет звездный статус и харизма Джонсона. Впрочем, об успешности фильма можно будет судить лишь через несколько недель.

Несмотря на то, что критики приняли «Черного Адама» весьма сдержанно, обычным зрителям блокбастер в целом пришелся по душе. Согласно CinemaScore, «Черный Адам» получил от американских любителей кино оценку B+.