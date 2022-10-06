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Киноафиша Новости Съемки печально известного вестерна «Раст» возобновятся в январе

Съемки печально известного вестерна «Раст» возобновятся в январе

6 октября 2022 13:01
Съемки печально известного вестерна «Раст» возобновятся в январе

Алек Болдуин достиг соглашения с семьей погибшей Галины Хатчинс.

Съемочный процесс печально известного вестерна «Раст», на площадке которого 21 октября прошлого года трагически погибла оператор Галина Хатчинс, возобновится в январе 2023 года. Об этом стало известно после того, как Алек Болдуин достиг соглашения с семьей покойной женщины. Ниже приведено заявление Мэттью Хатчинса, мужа Галины:

«Мы достигли соглашения по нашему иску о непреднамеренном убийстве против продюсеров фильма «Раст», включая Алека Болдуина и Rust Movie Productions, LLC. В свете урегулирования конфликта наше дело будет прекращено. Я не заинтересован во взаимных обвинениях или возложении вины (на продюсеров или мистера Болдуина). Все мы считаем, что смерть Галины была ужасным несчастным случаем. Я благодарен, что продюсеры и деятели индустрии собрались вместе, чтобы почтить последнюю работу Галины».

Детали соглашения не раскрываются, но в подобных случаях все обычно сводится к денежной компенсации. В дополнение к этому Хатчинс станет сопродюсером ленты. Вся основная творческая команда вернется на прежних должностях, включая режиссера и сценариста Джоэла Соусу, также получившего тогда ранение. Вместе с Болдуином в каст картины входят Дженсен Эклс, Трэвис Фиммел, Фрэнсис Фишер, Брэйди Нун, Свен Теммел и Трэвис Хаммер.

Несмотря на урегулирование гражданского иска, уголовное дело, которым занимается окружной прокурор Мэри Кармак-Альтвис, пока не будет закрыто. Окончательные решения по поводу прекращения или предъявления официальных обвинений вынесут после результатов расследования. Прокуратура рассматривает обвинения против четырех человек, включая Болдуина.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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