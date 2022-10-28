5 фактов о Пеннивайзе, которые знают только читатели Стивена Кинга

Пеннивайз стал культовым злодеем и сегодня считается, пожалуй, самым страшным монстром в литературе. Но что мы о нем знаем?

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Прибыл из космоса

Привычный нам образ клоуна с красным шаром в руке — искусственная оболочка для первородного зла. Чудовище прибыло на Землю из далекого космоса тысячелетия назад вместе с метеоритом. Поселившись под землей, на которой впоследствии построят городок Дерри, «Оно» впало в спячку. Но лишь до тех пор, пока его не разбудило индийское племя. С тех пор монстр пробуждается для охоты каждые 27 лет и это всегда плохо заканчивается для города и его жителей: исчезновением трехсот переселенцев в 1740 году, взрывом на металлургическом заводе, пропажей детей, пожарами и зверскими убийствами. Кстати, возраст у монстра тоже солидный — он странствует между мирами более 15 миллиардов лет.

Кадр из фильма «Оно» (2017)

Что умеет Пеннивайз

Чтобы выжить, монстру необходимо питаться людьми, но вот охотится на них он весьма изощренно. Клоун предпочитает жертв, которых смог напугать, ведь так, по признанию самого Пеннивайза, усиливается вкус. Возможно, именно поэтому он предпочитает охоту на детей — их легче напугать. Среди его умений не только способность перевоплощаться в любой образ, регенерация, бессмертие и телепортация. Монстр — тонкий манипулятор. Он управляет взрослыми, провоцируя в них бездействие к пропажам детей, и вызывает галлюцинации, которые почти невозможно отличить от реальности. Но это не значит, что его нельзя победить. У «Оно» есть и слабости, например, клоун часто совершает ошибки из-за собственного нарциссизма. А еще он бессилен перед мужеством и смелостью — тот, кто может побороть свой страх, оказывается для него неуязвим.

Кадр из фильма «Оно-2» (2019)

Пеннивайз — самка?

Как мы уже сказали, образ клоуна — лишь хитроумная ловушка монстра для заманивания маленьких детей. Но у этого смертельного хищника есть и другие формы. Например — гигантского паука. А после того, как в этом образе он отложил яйца, у поклонников книги возникла теория, что на самом деле «Оно» — самка, а где-то во внеземном пространстве есть похожий монстр-самец. Но на самом деле его истинная форма — яркие оранжевые огни, вызывающие безумие и смерть у любого, кто на них посмотрит. Их еще называют «смертельными огнями». Помимо клоуна, за свою историю «Оно» принимало 32 разные формы: гигантской птицы, бездомного, мумии, отрубленной головы, различных людей и т.д.

Кадр из фильма «Оно» (1990)

Появление в других произведениях Кинга

Признанный король ужасов Стивен Кинг вообще любит оставлять «пасхалки» в своих произведениях. Жуткий клоун не стал исключением. Например, Джейк Эппинг из романа «11/22/63» смутно ощущает присутствие «Оно» в канализации во время посещения городка Дерри. В книге «Ловец снов» появляется надпись «Пеннивайз жив», а в «Томминокерах» герой мельком видит выглядывающего из люка жуткого клоуна. Но сильнее всего «Оно» связано с циклом «Темная башня», где раскрывается происхождение монстра и даже упоминается его самый сильный противник — черепаха Матуран, символизирующая добро.

Кадр из фильма «Темная башня» (2017)

Помог Кингу побороть свою фобию

Фанаты до сих пор строят теории, кто стал прототипом жуткого клоуна. Основная версия гласит, что образ Пеннивайза был списан с серийного маньяка Джона Уэйна Гейси — младшего. В 1970-х годах он совершил 33 жестоких убийства, а по неподтвержденным данным — более 45. Долгое время ему удавалось оставаться безнаказанным, ведь мужчина занимался политикой, выступал на благотворительных мероприятиях и, что самое главное, часто развлекал детей в костюме клоуна Пого. Однако сам Кинг так и не подтвердил эту теорию. Причина появления Пеннивайза кроется в паническом страхе самого писателя перед клоунами. Человек, чьи книги до жути пугают читателей по всему миру, страдает от коулрофобии. Для того чтобы побороть свой страх, Стивен Кинг «оживил» на страницах романа этого культового монстра.

Стивен Кинг

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