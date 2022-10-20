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Киноафиша Новости Найтвинг и его команда противостоят Культу Крови в трейлере четвертого сезона «Титанов»

Найтвинг и его команда противостоят Культу Крови в трейлере четвертого сезона «Титанов»

20 октября 2022 11:33
Найтвинг и его команда противостоят Культу Крови в трейлере четвертого сезона «Титанов»

Главным героям предстоит столкнуться с Братом Бладом и Лексом Лютором.

Видеосервис HBO Max представил первый полноценный трейлер четвертого сезона «Титанов». В ролике показали угрозу, с которой главные герои прежде не сталкивались. Теперь она носит преимущественно мистический характер, так что трейлер предвещает появление нового большого злодея.

После спасения Готэм-сити Дик Крейсон (Брентон Туэйтс) и его друзья отправятся обратно в Сан-Франциско, но делают остановку в Метрополисе. Там их ожидает встреча с замышляющим что-то ужасное Лексом Лютором (Титус Уэлливер) и таинственной сектой под названием «Культ Крови». Коварная Мать Хаоса (Франка Потенте) и ее культисты призывают Себастьяна Блада, также известного как Брат Блад (Джозеф Морган). Чтобы справиться с очередным серьезным испытанием, супергероям придется победить призраков прошлого и заключить малоприятный союз с Джинкс (Лиза Амбалаванар).

В остальной актерский состав многосерийной экшен-драмы DC вошли Анна Диоп, Райан Поттер, Тиган Крофт, Джошуа Орпин и Джей Ликурго. На правах шоураннера и исполнительного продюсера выступает Грег Уокер («Тайны Смолвиля»).

Четвертый сезон будет разделен на две половины. Двухсерийная премьера первой состоится на HBO Max уже 3 ноября. Трансляции продлятся до 1 декабря, после чего шоу уйдет на перерыв. Оставшиеся шесть эпизодов выпусти в 2023 году.

Фото: HBO Max
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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