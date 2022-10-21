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Киноафиша Новости Оскар Айзек ответил, ждать ли второй сезон «Лунного рыцаря»

Оскар Айзек ответил, ждать ли второй сезон «Лунного рыцаря»

21 октября 2022 12:45
Оскар Айзек ответил, ждать ли второй сезон «Лунного рыцаря»

Актер продолжает интриговать.

Первый сезон сериала Marvel «Лунный рыцарь» завершился еще весной. Шоу завершилось интересным сюжетным поворотом, предполагающим продолжение. Несмотря на многочисленные намеки от создателей, официального анонса второго сезона до сих пор не поступило — единственными проектами MCU, получившими продолжение, по-прежнему остаются «Локи» и мультсериал «Что, если...?», но они изначально были задуманы в таком формате.

Ответ о будущем своего персонажа попытался на днях дать исполнитель главной роли Оскар Айзек. В недавней беседе с изданием ComicBook актер заявил, что разговоры внутри Marvel Studios по этому поводу определенно ведутся:

«Было несколько важных бесед. Они были приятными. Обсуждение каких-либо деталей подразумевает, что подробностей как таковых нет. Мы еще не знаем, будет ли второй сезон, но разговоры ведутся».

Актер подчеркнул, что для него самое главное — это хорошая история. Сейчас Айзек занимается продвижение графического романа «Ранение в голову: Воробей», разработанного им совместно с его друзьями. В интервью для Collider Айзек отметил, что в его графике на следующий год сейчас заявлена лишь театральная пьеса. Это может быть свидетельством того, что исполнитель на всякий случай оставляет свободное место в своем расписании.

В начале августа режиссер «Лунного рыцаря» Мохамед Диаб разместил в соцсетях ссылку на короткий ролик, где он находится в компании Оскара Айзека, размышляющего о неких «новых делах в Каире».

Фото: Marvel Studios
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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