Темуэра Моррисон сыграет с Джейсоном Момоа в мини-сериале о колонизации Гавайев

Звезда «Книги Бобы Фетта» и «Аквамена» Темуэра Моррисон вновь поработает с Джейсоном Момоа. По сведениям издания Variety, актер объединятся с коллегой по расширенной вселенной DC в рамках нового мини-сериала Apple TV+ «Вождь войны» (Chief of War).

В девятисерийной исторической драме расскажут о колонизации Гавайев. Зрителей ждет эпический пересказ реальных событий с точки зрения коренных народов. Момоа в этом сюжете отведена центральная роль, а Моррисон изобразит колоритного короля острова Мауи по имени Кахекили.

Помимо ведущей роли, Момоа выступает в качестве исполнительного продюсера шоу и соавтора сценария — для него это будет первая работа на телевидении в данной должности. Разработкой драматургии вместе с актером занимался Томас Па’а Сиббетт, ранее написавший для него экшен «Дикий» и инди-вестерн «Последняя охота». Обязанности шоураннера выполняет Даг Джанг («Охотник за разумом», «Парадокс Кловерфилда»). Первые два эпизода поставит Джастин Чон («Дорога в тысячу ли», «Голубой байу»). Все упомянутые вместе с Момоа входят также в производственную команду наряду с создателями сериала «Видеть» Френсисом Лоуренсом, Дженно Топпинг и Питером Чернином.

В декабре 2023 года Момоа и Моррисон вновь появятся в качестве сына и отца в масштабном кинокомиксе Джеймса Вана «Аквамен и потерянное царство».