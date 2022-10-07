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Киноафиша Новости Слух: в «Черном Адаме» будет сцена с Суперменом в исполнении Генри Кавилла

Слух: в «Черном Адаме» будет сцена с Суперменом в исполнении Генри Кавилла

7 октября 2022 15:49
Слух: в «Черном Адаме» будет сцена с Суперменом в исполнении Генри Кавилла

Легендарный неуязвимый супергерой может появиться в сцене после титров.

Инсайдер под ником MyTimeToShineHello, ранее не раз делившийся с общественностью достоверной информацией о голливудских новинках, сообщил в своих социальных сетях о том, что, согласно его источникам, Супермен в исполнении Генри Кавилла появится в предстоящем фильме DC «Черный Адам». При этом он подчеркнул, что речь идет лишь о небольшом камео, а не о полноценной роли.

По словам MyTimeToShineHello, Супермен будет показан в сцене после титров в своем классическом костюме. В небольшой сцене персонаж попытается что-то обсудить с Черным Адамом (Дуэйн Джонсон), но что именно — пока неизвестно.

Ранее в сети уже появлялись слухи о том, что Кавилл может вернуться к роли Супермена в будущих проектах DC. Последним полноценным фильмом в этой франшизе для него стала «Лига справедливости», вышедшая на экраны в 2017 году (в 2021 году также вышла режиссерская версия Зака Снайдера). Позже Кавилл появился в формате камео в картине «Шазам!» 2019 года, а уже в сериале «Миротворец» 2022 года, который является частью киновселенной DC, легендарного неуязвимого супергероя сыграл другой актер.

Релиз фильма «Черный Адам» запланирован на 21 октября этого года.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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