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Киноафиша Новости Дженнифер Лопес и Джош Дюамель сражаются с террористами в трейлере фильма «Моя пиратская свадьба»

Дженнифер Лопес и Джош Дюамель сражаются с террористами в трейлере фильма «Моя пиратская свадьба»

5 октября 2022 10:20
Дженнифер Лопес и Джош Дюамель сражаются с террористами в трейлере фильма «Моя пиратская свадьба»

Влюбленным приходится освобождать заложников из лап бандитов.

Стриминговый сервис Amazon Prime Video представил первый официальный трейлер романтической экшен-комедии «Моя пиратская свадьба». Главные роли в фильме сыграли Дженнифер Лопес и звезда «Наследия Юпитера» Джош Дюамель.

В центре истории окажется влюбленная пара — Том (Дюамель) и Дарси (Лопес). Главные герои собирают целую толпу шумных родственников, чтобы устроить пышную церемонию бракосочетания. Незадолго до свадьбы у будущих мужа и жены проскакивает сомнение, и пока они пытаются подавить волнение, на торжество врываются вооруженные бандиты. После этого персонажам придется забыть все свои разногласия и освободить гостей из ловушки, но это будет возможно, только если они смогу преодолеть образовавшуюся между ними стену.

Режиссером ромкома выступил постановщик «Идеального голоса» Джейсон Мур. Сценарий написали Марк Хаммер («Любовь с первого взгляда») и Элизабет Меривезер («Больше чем секс»). В остальной исполнительский ансамбль вошли Ленни Кравиц, Дженнифер Кулидж, Чич Марина, Д’Арси Карден, Селена Тан, Десмин Боргес, Стив Култер, Соня Брага, Калли Эрнандес, Алекс Маллари, Эктор Анибал, Алекс Маллари — младший и Десмин Боргес.

Цифровой релиз «Моей пиратской свадьбы» состоится 27 января 2023 года.

Фото: Amazon Prime Video
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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