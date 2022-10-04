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Киноафиша Новости Выжить в аду: вышел трейлер корейского боевика «Корабль в Пусан»

Выжить в аду: вышел трейлер корейского боевика «Корабль в Пусан»

4 октября 2022 16:12
Выжить в аду: вышел трейлер корейского боевика «Корабль в Пусан»

Главную роль исполнил знаменитый корейский поп-идол.

Компания «Экспонента» представила дублированный трейлер южнокорейского боевика «Корабль в Пусан» (дословно название фильма можно перевести как «Охота на волков»).

Несмотря на схожесть названий и сюжетных завязок, этот фильм не имеет ничего общего с франшизой о зомби-апокалипсисе «Поезд в Пусан». При этом некоторые критики в своих рецензиях отметили, что картина действительно похожа на смесь «Поезда в Пусан» и «Рейда», другой популярной азиатской экшн-франшизы.

В центре сюжета — заключенные, которых перевозят на специальном тюремном судне с Филиппинских островов в город Пусан. По пути они узнают, что военные используют их лишь как прикрытие для транспортировки некого секретного груза. Преступники начинают бунт на корабле, перехватывая у своих надзирателей власть на борту. Однако вскоре они узнают, что этим секретным грузом было некое существо огромной силы. Новые обстоятельства заставляют заключенных объединиться с военными ради выживания.

Центральную роль в фильме исполнил знаменитый южнокорейский певец и поп-идол Со Ин-гук. Многие зрители могут знать его по таким фильмам, как «Не дыша», «Повелитель солнца» и «Однажды разрушение постучалось в мою дверь». Также в картине снялись Чан Дон-юн («Романтическая история Нок-ту»), Сон Дон-иль («Мисс Бабуля») и Пак Хо-сан («Мой мистер»).

«Корабль в Пусан» выйдет в российский прокат 27 ноября 2022 года.

Фото: Finecut
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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