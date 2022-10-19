Подсели на иглу: 5 сериалов о наркобизнесе

Несмотря на позитивную волну ЗОЖа, захватившую нашу страну, наркотрафик здесь все еще весьма велик. К тому же именно в России придумали продавать запрещенные вещества на маркетплейсах в даркнете и распространять наркотики через закладки. К счастью, в 2022 году в российских сериалах намного чаще стали говорить об этой проблеме. Причем используя интересный киноязык и без всякой криминальной романтики: хлестко и правдиво. Советуем, что посмотреть из свежих проектов, в которых в центре внимания — герои, оказавшиеся в преступной наркоцепи.

Авторы «Хрустального», Олег Маловичко и Душан Глигоров, рассказывают криминальную историю о том, как в 2012 году российский наркобизнес развивался в даркнете.

Пока два крупных наркоторговца воюют за лидерство на рынке, а опер Костя борется с противозаконным бизнесом, Дима — айтишник с аутизмом из Питера — превращает продажу запрещенных веществ в сферу высоких технологий. Бывший наркокурьер организует онлайн-магазин «Химера» в преступном Интернете, набирает небольшую команду и торгует губительным товаром. Мрачное повествование развивается в трех сюжетных линиях, равных по динамичности и увлекательности. Бандиты старой закалки, молодые гении и борцы с преступностью приковывают зрительское внимание и приоткрывают завесу теневой жизни России.

В сериале «Химера» снялись восходящие звезды Эльдар Калимулин и Александр Кузнецов. К касту присоединились более опытные молодые артисты Лукерья Ильяшенко и Егор Корешков, а также актеры со стажем Андрей Смирнов и Игорь Миркурбанов, которые давно штурмуют отечественный кинематограф.

Химера

Капельник

Сериал повествует о молодом человеке с простым русским именем Ваня. Он работает анестезиологом-реаниматологом на небольшой ставке в московской клинике. Однажды Ваня «откачал» человека с передозом нелегальным способом, и его навыки приглянулись главврачу. Проскурин обещает отмазать Ваню от всех проблем и предлагает ему присоединиться к небольшому бизнесу — стать капельником, то есть тем, кто незаконно прокапывает богатых и знаменитых на дому. Развозит Ваню по их адресам таксист Серега, который тоже как-то хочет устроиться в жизни после ампутации правой руки. На фоне среды, где законы не работают, а работает лишь сила и каждый в ней тонет от проблем и зависимости, пробивается луч надежды на светлые перемены.

Сериал полон свежей крови. Во-первых, автор идеи — видеоблогер и телеведущая Ида Галич, которая лично видела такого капельника. Во-вторых, на малом экране появляются новые лица, в частности — непрофессиональный актер Никита Никитин из Таганрога, у которого ампутирована рука. В-третьих, создатели проекта не читают морали, а вместо этого в обертке циничного юмора показывают, к каким бедам приводят наркотики.

Капельник

ЮЗЗЗ

В пацанской драме показывают бандитскую жизнь ростовской молодежи и двух крупных наркоторговцев. Дым и Кока — криминальные авторитеты, которые делят город. Но все внимание приковано не к ним, а к юным возлюбленным, почти Монтекки—Капулетти. Равиль — вчерашний школьник и программист — уходит из доставки пиццы и начинает работать на Дыма, доставляя наркотики. На одном из квартирников он знакомится с Элей, племянницей Коки. У них начинается роман, но в истории их любви не может быть счастливого конца.

Сериал стоит посмотреть ради закатной съемки Ростова, волшебной Марии Мацель, сыгравшей Элю, ну и, конечно, ради Антона Кузнецова и Гелы Месхи, которые исполнили роли Дыма и Коки. В «ЮЗЗЗе» нет места для шуток и хеппи-эндов. Напротив, здесь хватает криминальных разборок, бандитского колорита и все очень серьезно.

ЮЗЗЗ

История о том, что случай и неправильный выбор легко может разрушить жизнь. И от этого не застрахован даже интеллигентный подросток — талантливый скрипач Сеня, который покидает родной Пятигорск, чтобы поступить в консерваторию в Питере. В поезде он знакомится с Лерой, которая втягивает его в опасный наркобизнес. Так что, добившись заветного поступления, Сеня днем занимается музыкой, а поздним вечером делает закладки для покупателей товара. Его быстро пьянит приятное чувство адреналина, больших денег и новых знакомств. Но удастся ли ему стать успешным музыкантом с таким «увлечением»?

Марк Эйдельштейн, сыгравший главную роль в сериале, после участия в проекте приобрел прозвище «русский Тимоти Шаламе». Перед съемками Марк, который раньше четыре года играл на скрипке в музыкальной школе, несколько месяцев дополнительно занимался с профессиональным педагогом по музыке.

Смычок

Еще один сюжет о преступном мире наркотиков в даркнете погружает зрителя в таинственную историю о хакере Саше с ником Раст в «темной сети». Компьютерный гений разработал невидимое приложение, которое включается при помощи голосовой команды «I wanna be happy». Счастливыми пользователи становятся благодаря наркотикам, которые там и покупают. Однако на пути у любителей словить кайф и разработчика приложения появляется неизвестный хакер, который взламывает программу и получает данные всей клиентской базы. Герой борется с наркобизнесом жестоким методом, убивая каждого, кто не признается близким в собственной зависимости. Серия кровожадных преступлений начнется с кладмена.

Проект смотрится на одном дыхании благодаря интересному напряженному сюжету и двум блестящим ролям Никиты Ефремова и Риналя Мухаметова . И конечно, при этом настойчиво звучит идея о том, что наркотики — зло.