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Киноафиша Новости Лили Джеймс сыграет с Заком Эфроном в фильме студии A24 «Железный коготь»

Лили Джеймс сыграет с Заком Эфроном в фильме студии A24 «Железный коготь»

25 октября 2022 10:45
Лили Джеймс сыграет с Заком Эфроном в фильме студии A24 «Железный коготь»

Картина будет посвящена династии реслеров.

Лили Джеймс записала в свой рабочий график новый примечательный проект. По сведениям издания Deadline, звезда «Золушки» и мини-сериала «Пэм и Томми» пополнила яркий актерский ансамбль борцовской драмы студии A24 «Железный коготь» (The Iron Claw). Съемочный процесс ленты уже официально стартовал.

Вместе с Джеймс в касте картины задействованы Зак Эфрон («За пивом!»), Джереми Аллен Уайт («Бесстыжие»), Харрис Дикинсон («King’s Man: Начало»), Мора Тирни («Любовники») и Холт Маккэллани («Охотник за разумом»). Постановкой по своему сценарию занимается Шон Дуркин — создатель независимой драмы с Джудом Лоу и Кэрри Кун «Гнездо».

В основу сюжета легла реальная история о взлете и падении семейства фон Эрихов — широко известной династии борцов. С начала 1960-х годов и по сегодняшний день они оказывают огромное влияние на мир профессионального реслинга. Эфрон, Уайт и Дикинсон воплотят образы братьев Кевина, Керри и Дэвида, а Маккэллани и Тирни сыграют их родителей. Какая роль отведена Джеймс, пока информации нет.

В начале следующего года актрису можно будет увидеть в мелодраме Шекхара Капура «При чем тут любовь?», после чего она появится в трагикомедии с Джозефом Гордоном-Левиттом «Провиденс» и драме «Долгожданный рассвет» от итальянского режиссера Саверио Костанцо.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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