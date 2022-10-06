Шоураннеры «Колец власти» объяснили решение не спешить с раскрытием личности Саурона

В новом интервью для журнала The Hollywood Reporter шоураннеры сериала «Властелин колец: Кольца власти» Патрик Маккей и Джон Д. Пейн поделились несколькими подробностями о своем решении не раскрывать личность темного лорда Саурона в первом сезоне.

Действие шоу разворачивается за тысячи лет до событий трилогии Питера Джексона. В это время Саурон еще не стал тем самым знаменитым огненным глазом на вершине высокой башни, а тайно ходил среди людей, манипулируя народами и направляя события в угодную себе сторону. В сериале тайная личность главного антагониста до сих пор не был раскрыта, что заставило многих зрителей задаться вопросом кто же из персонажей является Сауроном. По словам Пейна, это именно та реакция, которой он хотел добиться от фанатов:

«Это важная особенность мира Толкина: когда над ним нависает зло, оно влияет на всех персонажей, даже положительных. Те же Фродо и Сэм были лучшими друзьями, но перестали доверять друг другу, потому что на них повлиял Саурон. Таким образом, когда зрители начинают подозревать, что тот или иной персонаж может быть Сауроном, это вовлекает их в тот бесконечный цикл взаимного недоверия, в который тьма затянула все Средиземье».

Маккей добавил, им было очень сложно справиться с искушением включить Саурона в сюжет с самого начала:

«Нас очень привлекала идея показать главного злодея всей франшизы в первом же сезоне. Но мы хотели, чтобы этот уровень зла раскрылся постепенно, чтобы он органично вырос в этом мире. И вместе с тем мы хотели, чтобы зрители снова влюбились в Средиземье. Чтобы они прочувствовали каждого персонажа и пережили с ним некоторые невзгоды перед тем, как ему предстоит преодолеть самое тяжелое испытание из возможных, то есть сражение с Сауроном».

Премьера следующего седьмого эпизода сериала состоится на стриминговом сервисе Amazon Prime уже завтра, 7 октября.