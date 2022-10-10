Ко Дню святого Валентина HBO Max готовит спецвыпуск мультсериала «Харли Квинн»

Стриминговый сервис HBO Max анонсировал специальный эпизод мультсериала «Харли Квинн», приуроченный ко Дню святого Валентина. Премьера новой серии под названием Harley Quinn: A Very Problematic Valentine’s Day Special («Харли Квинн: очень проблемный выпуск ко Дню святого Валентина») состоится в феврале 2023 года.

Согласно синопсису, опубликованному HBO, «специальный эпизод будет посвящен первому совместному Дню святого Валентина Харли и Айви. В серии будут фигурировать и другие члены их разношерстной команды, которые тоже решили отпраздновать самый веселый, самый яркий и самый романтичный день в году».

Финальная серия третьего сезона «Харли Квинн» вышла 15 сентября, а до этого, в августе, было запушено производство четвертого сезона. Шоу стало одним из немногих стриминговых проектов DC, переживших слияние Warner Bros. и Discovery, в результате которого был отменен целый ряд проектов компании.

Праздничный выпуск станет уже не первым запланированным ответвлением от сериала. Ранее издание Variety сообщило, что HBO разрабатывает спин-офф «Харли Квинн», посвященный Воздушному змею, бывшему жениху Айви.