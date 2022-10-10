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Киноафиша Новости Ко Дню святого Валентина HBO Max готовит спецвыпуск мультсериала «Харли Квинн»

Ко Дню святого Валентина HBO Max готовит спецвыпуск мультсериала «Харли Квинн»

10 октября 2022 13:55
Ко Дню святого Валентина HBO Max готовит спецвыпуск мультсериала «Харли Квинн»

Параллельно в разработке находится еще одно ответвление сериала.

Стриминговый сервис HBO Max анонсировал специальный эпизод мультсериала «Харли Квинн», приуроченный ко Дню святого Валентина. Премьера новой серии под названием Harley Quinn: A Very Problematic Valentine’s Day Special («Харли Квинн: очень проблемный выпуск ко Дню святого Валентина») состоится в феврале 2023 года.

Согласно синопсису, опубликованному HBO, «специальный эпизод будет посвящен первому совместному Дню святого Валентина Харли и Айви. В серии будут фигурировать и другие члены их разношерстной команды, которые тоже решили отпраздновать самый веселый, самый яркий и самый романтичный день в году».

Финальная серия третьего сезона «Харли Квинн» вышла 15 сентября, а до этого, в августе, было запушено производство четвертого сезона. Шоу стало одним из немногих стриминговых проектов DC, переживших слияние Warner Bros. и Discovery, в результате которого был отменен целый ряд проектов компании.

Праздничный выпуск станет уже не первым запланированным ответвлением от сериала. Ранее издание Variety сообщило, что HBO разрабатывает спин-офф «Харли Квинн», посвященный Воздушному змею, бывшему жениху Айви.

Фото: HBO Max
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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