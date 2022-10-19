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Киноафиша Новости Тильда Суинтон покинула многосерийную адаптацию «Паразитов»

Тильда Суинтон покинула многосерийную адаптацию «Паразитов»

19 октября 2022 12:23
Тильда Суинтон покинула многосерийную адаптацию «Паразитов»

В телевизионном спин-оффе актриса должна была сыграть вместе с Марком Руффало.

Незадолго до громкого триумфа «Паразитов» на церемонии «Оскар» появились новости о запуске многосерийной версии для западной аудитории. Проект позиционируют полностью оригинальной историей, однако действие развернется в уже знакомой вселенной южнокорейского хита. Разработкой материала занимаются постановщик исходного фильма Пон Джун-хо и создатель «Не смотрите наверх» Адам МакКей.

Вскоре после анонса зарубежные СМИ сообщили об участии в проекте Тильды Суинтон и Марка Руффало, но в недавнем разговоре с изданием Variety актриса ясно дала понять, что больше никак не связана с сериалом. Звезда работала с Пон Джун-хо над картинами «Сквозь снег» и «Окча», так что у нее сложились довольно теплые отношения с кинематографистом. Несмотря на это, конкретную причину своего отказа от телеверсии Суинтон не озвучила.

Нынешний статус сериала пока неизвестен, но весной прошлого года МакКей воодушевленно говорил, что все продвигается в хорошем темпе. Сам же Пон Джун-хо концептуально видит проект своеобразным расширением истории и вдохновляется фильмом Ингмара Бергмана «Фанни и Александр»:

«Когда я задумываюсь о мини-сериале, я представляю его как расширенный фильм. Нечто в духе «Фанни и Александр» Ингмара Бергмана, когда у тебя есть трехчасовая кинотеатральная версия и вариант для ТВ».

Голливудский спин-офф «Паразитов» выпустят на кабельном канале HBO. Предполагается, что в нем будет пять или шесть эпизодов.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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