Архив новостей за февраль 2022 года
Новости
Интервью
События
Статьи
Редакция
2006
2007
2010
2012
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
28 февраля 2022
10 нескучных фактов о Бэтмене и его окружении, которые вы могли не знать
Грег Дэниелс рассказал, каким бы мог быть потенциальный спин-офф или сиквел «Офиса»
Эндрю Гарфилд утверждает, что он не планирует вновь играть Человека-паука
Звезда «Пацанов» Эрин Мориарти сыграет в фильме об экзорцизме
Продюсер «Бэтмена» намекнул, когда выйдет фильм «Бэтгерл»
Стали известны победители премии Гильдии киноактеров США 2022
Спин-офф «Бэтмена» о Пингвине будет похож на «Лицо со шрамом»
Тома Холланда пригласили сняться в «Острых козырьках»
Стивен Спилберг снимет новый фильм о детективе Буллите
Дуэйн Джонсон показал кадры из второго сезона «Молодого Скалы»
Писатель Рик Риордан поделился новостями о съемках сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»
Тэрон Эджертон прокомментировал слух о получении роли Росомахи в MCU: «Это как сыграть Бонда»
Звезда «Дэдпула 2» и «Атланты» Зази Битц сыграет в новой киноадаптации «Златовласки»
Второй сезон «Чаки» выйдет в этом году
«Эйфория» стала самым обсуждаемым сериалом десятилетия в Twitter
9 самых интересных корейских фильмов и сериалов на Netflix в 2022 году
Кирстен Данст утверждает, что у нее еще есть время для возвращения к роли Мэри Джейн из «Человека-паука»
Мировые сборы «Анчартед» превысили $220 млн
Объявлены победители премии «Сезар» 2022 — главный приз получил фильм «Утраченные иллюзии»
Звезда китайского кино Ву Джин сыграет с Джейсоном Стэйтемом в сиквеле «Мега: Монстр глубины»
Критики нахваливают мини-сериал «Выбывшая» с Амандой Сайфред
Студия Disney утвердила дату выхода фильма «Особняк с привидениями»
Актриса из «Это мы» Лирик Росс получила роль в сериале Marvel «Железное Сердце»
Съемки «Индианы Джонса 5» наконец-то завершились
Рене Зеллвегер компульсивно лжет в новом трейлере криминального мини-сериала «Кое-что о Пэм»
Студия Universal огласила время выхода фильма «Ренфилд» с Николасом Холтом и Николасом Кейджем
Starz разрабатывает многосерийный приквел «Чужестранки»
27 февраля 2022
Образ Бэтмена сквозь года: от первого до последнего
26 февраля 2022
10 крутых героинь DC в кино – и не только Женщина-кошка
25 февраля 2022
7 лучших турецких сериалов с актерами из «Основания: Осман»
Фетиш Супермена и симпатии Аквамена: что нового мы узнали о героях DC из шуток Миротворца
Феско и Пепельница: за что мы полюбили наркодилеров из «Эйфории»?
Студия Marvel выпустила новый тизер «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия»
Продюсер Джерри Брукхаймер работает над фильмом по серии игрушек Beyblade
Кеннет Брана хотел бы создать киновселенную по романам Агаты Кристи о мисс Марпл
Материнская любовь и ярость не знают границ в трейлере триллера «Мера мести»
В сети появился полный саундтрек к «Бэтмену» Мэтта Ривза
Неизвестные в страшных масках врываются в дом к группе друзей в трейлере триллера «Варвары»
Вечеринка оборачивается паранойей в трейлере комедийного хоррора «Все мои друзья меня ненавидят»
Ветеран «Звездных войн» Иен Макдермид не исключает возвращения Палпатина
Грэм Мактавиш сыграет в инди-фильме «Где-то в Монтане»
Готовясь к роли в «Оппенгеймере», Киллиан Мерфи не стал погружаться в научную составляющую «Проекта Манхэттен»
Со съемок «Короны» украли антикварный реквизит на сумму $200 тысяч
Стивен Кинг считает, что нет смысла снимать ремейки «Побега из Шоушенка» и «Зеленой мили»
Появились кадры из многосерийного вестерна «Дальний простор» с Джошем Бролином
Снимаясь в «Бэтмене», Колин Фаррелл ходил на прогулку в гриме Пингвина
Марк Уолберг предлагал студии Warner Bros взяться за сиквел «Отступников»
Боб Оденкерк рассказал, каково ему было сниматься в финальном сезоне «Лучше звоните Солу»
Райан Рейнольдс обещает вскоре поделиться новостями о «Дэдпуле 3»
Фрэнсис Форд Коппола утверждает, что в киноиндустрии стало слишком много всевозможных премий
Чарли Кокс разочарован реакцией зрителей на камео Сорвиголовы в «Человеке-пауке: Нет пути домой»
Появились новые кадры из фильма «Всё везде и сразу» с Мишель Йео и Джейми Ли Кертис
Все, что нужно вспомнить о сериале «Убивая Еву» перед финальным сезоном
Студия Warner Bros отложила выпуск нового трейлера «Фантастических тварей: Тайны Дамблдора»
В специальном проморолике Брэд Питт анонсировал трейлер долгожданного боевика «Быстрее пули»
Продюсеры «Крика 6» уже обращались к Нив Кэмпбелл
Где снимали сериал «Девушки с Макаровым»?
Квентин Тарантино может выступить режиссером мини-сериала с Тимоти Олифантом
Вышел новый трейлер драмы «Не сработало» с Джаредом Лето и Энн Хэтэуэй
Айтишница из «Девушек с Макаровым»: о новом персонаже сериала и актрисе Наталье Бардо
24 февраля 2022
О чем новый сериал «На взводе: Битва за Uber» и стоит ли его смотреть?
Второй сезон «Первой леди» может быть посвящен Джеки Кеннеди, Хиллари Клинтон и Мелании Трамп
Вышел трейлер эпической семейной саги «Дорога в тысячу ли»
Грант Гастин обретает четвероногую напарницу в трейлере семейного фильма «Спасен Руби»
Вышел трейлер второго сезона сериала «Загрузка»
Netflix выпустил трейлер документального сериала об Энди Уорхоле
Amazon показал первые кадры из второго сезона «Дикарок» и объявил дату премьеры
Саша Барон Коэн договаривается о роли в сериале Альфонсо Куарона «Все совпадения случайны»
Сериал «Черный список» продлен на десятый сезон
До официального анонса актерский состав «Звездного пути» был не в курсе о запуске четвертой части
Бри Ларсон очень хочет стать частью семьи «Форсажа»
Основатель «Золотой малины» сожалеет о номинировании на антипремию Шелли Дюваль за роль в «Сиянии»
Мэтт Ривз сообщил, что переговоры о «Бэтмене 2» уже идут
Набожный детектив Эндрю Гарфилд расследует убийство в первом трейлере мини-сериала «Под знаменем небес»
6 распространенных фактов о Бэтмене, которые на самом деле ошибочны
Нуми Рапас пересекает ледяную пустыню ради окончания войны в трейлере экшен-триллера «Черный краб»
Фрэнк Грилло сыграет оккультного лидера в режиссерском дебюте своего сына
Животные-грабители притворяются хорошими в новом трейлере мультфильма «Плохие парни»
10 главных сериалов марта 2022: от нового проекта Marvel до продолжения популярных «Бриджертонов»
Netflix объявил дату выхода заключительных серий «Озарка»
Звезда «Отряда самоубийц 2» и «Дюны» Давид Дастмалчян вошел в актерский состав хоррора «И пришел бука»
5 исторических мелодрам, которые красиво рассказывают о прошлом
«Лори Строуд навсегда»: Джейми Ли Кертис завершила съемки в «Хэллоуин заканчивается»
Теперь официально: Том Холланд, Эндрю Гарфилд и Тоби Магуайр воссоздали знаменитый мем с тремя Пауками
Билл Мюррей сыграет в комедийной драме Азиза Ансари
Симу Лю пополнил именитый актерский состав триллера «Привет, незнакомец»
Съемочная команда «Безумного Макса: Дорога ярости» рассказала о разногласиях между Шарлиз Терон и Томом Харди
Появилась серия постеров с персонажами «Фантастических тварей: Тайны Дамблдора»
Пришелец Чиветель Эджиофор ищет способ спасти свою планету в трейлере сериала «Человек, упавший на Землю»
Режиссер «Логана» и «Индианы Джонса 5» снимет байопик о Бастере Китоне
Дэниэл Рэдклифф впервые предстал в образе «Странного Эла» Янковича
Аарон Пьер сыграет с Махершалой Али в «Блэйде» от студии Marvel
Актер из «Белого лотоса» Фред Хехингер получил роль Хамелеона в фильме Marvel «Крэйвен-охотник»
Появилось первое промофото с Киллианом Мерфи в образе заглавного героя фильма «Оппенгеймер»
Эмми Россам и другие артисты присоединились к Тому Холланду в касте мини-сериала «Переполненная комната»
О чем новый сериал «Викинги: Вальхалла» и стоит ли его смотреть?
23 февраля 2022
10 турецких актеров, затмивших голливудских красавчиков
Фильмы на 23 февраля про настоящих защитников – и не только Отечества
22 февраля 2022
Кто такой маршал из сериала «Книга Бобы Фетта»?
Праздничный эфир: что покажут по телевизору 23 февраля
Тест: какое животное из кино стало бы твоим лучшим другом?
Студия Paramount показала серию креативных постеров «Соника 2 в кино»
Майкл Бэй настаивает, что взрыв в фильме «Перл-Харбор» масштабнее, чем в «007: СПЕКТР»
Джон Карпентер высказался о будущем франшизы «Хэллоуин»
Появился новый трейлер драмы «Событие», завоевавшей главный приз на Венецианском кинофестивале 2021
Первые зрители «Я краснею» остались в восторге от нового мультфильма Pixar
Во время съемок «Ярости» Шайа ЛаБаф взбесился из-за действия, которое было прописано в сценарии
Автор «Секса в большом городе» раскритиковала «И просто так»
Фильм «Убийцы цветочной луны» с Леонардо ДиКаприо может выйти уже осенью
Колин Фаррелл посетовал, что создатели «Бэтмена» не разрешили Пингвину курить
Видео: сцены драк в фильме «Кулаки возмездия» снимались при помощи скоростного робота
Джон Карпентер хотел бы снять сиквел «Нечто»
Впереди финал: появился специальный проморолик «Убивая Еву» с комментариями Джоди Комер, Сандры О и Фионы Шоу
Сандра О полагает, что сериал «Кафедра» ограничится одним сезоном
Рик Граймс? Эндрю Линкольна и Нормана Ридуса запечатлели вместе в Атланте, где снимаются «Ходячие мертвецы»
Знаменитый режиссер Пак Чхан-ук выпустил короткометражный фильм, полностью снятый на iPhone
«Сумасшедший»: Бри Ларсон охарактеризовала предстоящий сиквел «Капитана Марвел»
Том Уэллинг поделился новостями об анимационном спин-оффе «Тайн Смолвиля»
Создатель «Ганнибала» сожалеет, что в заключительной серии не состоялся поцелуй Мадса Миккельсена и Хью Дэнси
Кто такой Джек Ричер, и почему все о нем говорят?
Кристофер Нолан поделился своим мнением о лучшей версии «Бегущего по лезвию» Ридли Скотта
У Джареда Падалеки новая напарница: Эшли Рейс получила ведущую роль в сериале «Уокер»
Питер Динклэйдж намекнул на свое участие в «Торе: Любовь и гром»
Съемки «Индианы Джонса 5» близятся к концу
Джуд Лоу сообщил о скором выходе нового трейлера «Фантастических тварей: Тайны Дамблдора»
Слух: Джоди Фостер может сыграть главную роль в четвертом сезоне «Настоящего детектива»
Режиссер «Анчартед» выразил надежду на сиквел
Мэтт Ривз не хочет спешить с «Бэтменом 2»
Создатель «Острых козырьков» готовится к съемкам полнометражного продолжения и планирует несколько спин-оффов
Милош Бикович изменяет Оксане Акиньшиной и оказывается в центре кровавых разборок в трейлере сериала «The Тёлки»
21 февраля 2022
20 самых ожидаемых фильмов 2022 года на Netflix
Берлинале 2022 : Золотой медведь, Гран-при Хон Сан-су и почетная награда Изабель Юппер
10 новых документальных фильмов и сериалов на Netflix 2022
«Оскар» 2022: «Золушка» с Камилой Кабейо лидирует в народном голосовании за звание лучшего фильма
Джеймс Ганн показал подборку смешных и неудачных дублей со съемок «Миротворца»
Слух: новый Росомаха дебютирует в киновселенной Marvel в «Докторе Стрэндже 2»
Мультфильм «Гадкий я 4» получил дату релиза
Звезда «Супергерл» Мелисса Бенойст договаривается о роли в сериале «Девушки в автобусе»
Продюсерская компания рэпера 50 Cent разрабатывает экранизацию комиксов Xerø
Патрик Стюарт отреагировал на появление Профессора Икс в трейлере «Доктора Стрэнджа 2»
«Анчартед: На картах не значится» стартовал в американском прокате лучше, чем ожидалось
Эксклюзивно для Киноафиши: актер Роман Васильев делится списком любимых фильмов и сериалов
Из-за роли Загадочника в «Бэтмене» у Пола Дано начались проблемы со сном
5 новых сериалов, похожих на «Достать ножи», которые вы еще не видели
Польская телекомпания приобрела права на адаптацию «Физрука»
Режиссер «Облавы» Розлин Бош снимет мини-сериал о 15-летней охоте на нациста Адольфа Эйхмана
Фрэнсис Форд Коппола подтвердил, что он вложит в свой новый фильм $120 млн собственных средств
В сериале Halo впервые покажут Мастера Чифа без шлема
Дональд Гловер и творческая команда «Атланты» подверглись расовым нападкам во время съемок в Лондоне
В преддверии матча всех звезд НБА показали новый трейлер «Бэтмена»
Дэйв Грол и Foo Fighters представили безумный «красный» трейлер фильма ужасов «Студия 666»
Роберт Дауни — младший и режиссер «Железного человека 3» займутся новой экранизацией «Паркера»
Критики поделились впечатлениями от новой «Техасской резни бензопилой»
В сети появились свежие кадры из «Варяга» Роберта Эггерса
Аниме-фильм «Властелин колец: Война рохирримов» обрел дату выхода в России
Раненый Райан Рейнольдс встречает маленького себя в отрывке из фильма «Проект «Адам»
Новый сериал из вселенной «Звездных войн» может снять режиссер «Человека-паука: Нет пути домой» Джон Уоттс
Скаут Адам Сэндлер мотивирует молодого баскетболиста в первом тизере фильма «Прорваться в НБА»
Уолтон Гоггинс получил ведущую роль в сериале по видеоигре Fallout
«Вторая жизнь Уве» с Томом Хэнксом и байопик об Уитни Хьюстон выйдут в конце года
Студия MGM готовит ремейк немецкого фильма «Разрушительница систем» — одну из ролей сыграет Ченнинг Татум
Оливия Манн и еще несколько исполнителей пополнили каст сериала-антологии «Сказки ходячих мертвецов»
Джордж Мартин сообщил об окончании съемок «Дома дракона», пообещав потрясающее зрелище
19 февраля 2022
9 душевных российских фильмов для семейного просмотра
18 февраля 2022
Ребуты и перезапуски фильмов ужасов: за и против
Критики опубликовали первые отзывы о фильме «Лулу и Бриггс» с Ченнингом Татумом
Shudder представил трейлер фильма ужасов «Близнец»
Создатель «Суперсемейки» и «Рататуя» Брэд Бёрд работает над новым мультфильмом
Джейк Джилленхол самостоятельно снимал некоторые сцены «Скорой», отбирая камеру у режиссера Майкла Бэя
«Позвони мне, бро»: Мэттью МакКонахи хочет сняться с Ченнингом Татумом в «Супер Майке 3»
Композитор Джон Уильямс написал главную музыкальную тему для сериала «Оби-Ван Кеноби»
Льюис Тан надеется, что «Мортал Комбат 2» будет масштабнее, кровавее и длиннее
Актер из «Белого лотоса» и «Эйфории» Лукас Гейдж получил роль в четвертом сезоне «Ты»
Джеймс Ганн объяснил появление многочисленных персонажей DC в финале первого сезона «Миротворца»
Вышел трейлер устрашающего ирландского хоррора «Ты мне не мать»
Шепот и тапочки Багза Банни: Роберт Паттинсон рассказал о своих неподходящих идеях для «Бэтмена»
Ждать ли Джокера? Студия Warner Bros раскрыла, кого именно сыграл Барри Кеоган в «Бэтмене»
Онлайн-кинотеатр KION покажет драму «Мой легионер» с Александром Кузнецовым и Луи Гаррелем
Мэл Гибсон и Коул Хаузер попадают в круговорот криминальных разборок в трейлере боевика «Парни под прикрытием»
Ума Турман ответила, возможен ли выход третьей части «Убить Билла»
Оливия Колман и другие артисты вошли в актерский состав мини-сериала «Большие надежды»
Создатели «Форреста Гампа» Том Хэнкс, Роберт Земекис и Эрик Рот экранизируют графический роман «Здесь»
Пятый сезон «Йеллоустоуна» будет поделен на две части
Фиби Дайневор сыграет главную роль в футуристическом триллере от студии Amazon
Сериал Дональда Гловера «Атланта» завершится четвертым сезоном
Большие сюрпризы, но без участия Рипли: босс канала FX раскрыл первые подробности сериала «Чужой»
Фрэнсис Форд Коппола считает, что современные голливудские фильмы снимаются по одной формуле
Инсайдер утверждает, что в фильме «Фьюриоса» Крис Хемсворт сыграет злодея
Сериал «Удивительная миссис Мейзел» продлен на пятый и заключительный сезон
Джефф Бриджес вернулся к работе после борьбы с раком
Начались съемки сериала «Наутилус» о капитане Немо из «Двадцати тысяч лье под водой» Жюля Верна
Появился трейлер сериала-антологии «Первая леди», посвященного женам выдающихся президентов США
Стало известно, когда выйдет четвертый сезон «Очень странных дел» – он будет поделен на две части
«Очень странные дела» завершатся пятым сезоном
Сериал «Фарго» продлен на пятый сезон — события развернутся в 2019 году
Триллер-сериал «Список смертников» с Крисом Праттом получил дату премьеры на Amazon Prime Video
14 новых сериалов Netflix, которые вы могли пропустить
Аманда Сайфред сыграет с Томом Холландом в сериале-антологии «Переполненная комната»
Том Хэнкс становится менеджером будущей звезды рок-н-ролла в первом трейлере байопика «Элвис»
17 февраля 2022
Кери Рассел возглавила актерский состав драматического сериала Netflix «Дипломат»
Paramount+ поделился подробностями о полнометражном мультфильме о взрослых Бивисе и Батт-Хеде
Warner Bros настаивает на сохранении за собой прав на «Властелина колец»
Зои Салдана и Билли Боб Торнтон исполнят ведущие роли в новых драматических сериалах от создателя «Йеллоустоуна»
Глава Marvel Studios Кевин Файги назвал «Финал» последним фильмом о Мстителях
HBO уже подбирает дату премьеры для «Дома дракона», первого спин-оффа «Игры престолов»
Боб Оденкерк уверен, что «Никто» получит сиквел
HBO объявил дату выхода третьего сезона «Барри», а также ряда других сериалов
Бывшая подруга Анны Сорокиной обвинила Netflix и сериал «Изобретая Анну» в восхвалении аферистки
HBO открыт к новым сезонам «Настоящего детектива» и «Мейр из Исттауна»
Дэвид Чейз не заинтересован в возобновлении «Клана Сопрано»
Райан Рейнольдс опроверг домыслы о появлении Дэдпула в «Докторе Стрэндже 2»
Видеосервис more.tv анонсировал второй сезон сериала Happy End
Дэвид Духовны и Рон Ливингстон присоединились к Тони Коллетт в касте комедии о борьбе за наследство
Продюсер Александр Роднянский высказал свое мнение о тизере сериала «Властелин колец»
Босс HBO сообщил, когда ждать премьеру сериала по видеоигре The Last of Us
Квентин Тарантино выступит в роли рассказчика в первом сезоне антологии «На низком старте»
Amazon представил кровавый трейлер анимационной антологии «Осатанелые» из вселенной «Пацанов»
Работая над «Бэтменом», режиссер Мэтт Ривз никогда не нацеливался на рейтинг 18+
Нил Гейман рассказал, что именно будет отличительной чертой сериала «Песочный человек»
Кейт МакКиннон получила секретную роль в фильме «Барби»
Экс-военный Крис Пайн сражается за свою жизнь в трейлере экшен-триллера «Наемник»
Джон Сина сыграет в анимационно-игровом фильме «Койот против Акме»
«Миротворец» продлен на второй сезон — сценаристом и режиссером всех серий выступит Джеймс Ганн
KION огласил дату премьеры детективного сериала Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие»
Джентльмен становится пиратом в новом трейлере комедийного сериала «Наш флаг означает смерть»
Федор Бондарчук утвержден на главную роль в байопике «Повелитель ветра»
Руперт Гринт снимется в предстоящем фильме М Найта Шьямалана «Стук в хижине»
Мэттью Модайн пополнил звездный актерский состав «Оппенгеймера» Кристофера Нолана
В Китае снимут ремейк российской комедии «Пара из будущего»
Объявлены победители Берлинского кинофестиваля 2022 — главный приз получила драма «Алькаррас»
16 февраля 2022
Эксклюзивно для Киноафиши: Николай Костер-Вальдау и Джо Коул говорят о знаменательных ролях и новом фильме на Netflix
В полнометражном продолжении «Оборотня» будет задействован почти весь актерский состав оригинального сериала
Приквел «Йеллоустоуна» под названием «1883» получит продолжение, также анонсирован новый приквел — «1932»
Showtime продлил на новые сезоны сериалы «На низком старте» и «Миллиарды»
Netflix выпустил трейлер документального фильма «Веган в бегах: слава и мошенничество»
Paramount+ разрабатывает спин-оффы «Черепашек-ниндзя» и «Губки Боба»
Warner Bros и DC готовят супергеройский фильм «Чудо-близнецы»
Обманщики среди нас: фильмы и сериалы про реальных аферистов на Netflix
Берлинале 2022: «Позвоните Джейн» с Элизабет Бэнкс и «Пассажиры ночи» с Шарлоттой Генсбур
Режиссер фильма «Анчартед: На картах не значится» уже помышляет о сиквеле
Вслед за «Изобретая Анну» аферистка Анна Сорокина станет героиней документального мини-сериала
Чудеса мультивселенной: цифровой художник BossLogic изобразил Дэнни ДеВито в образе Росомахи
Тони Коллетт оказывается не той, за кого себя выдает: вышел трейлер остросюжетного сериала «Части нее»
Netflix разрабатывает фильм по видеоигре BioShock
Мировые сборы «Дюны» достигли $400 млн
«Трансформеры: Восхождение Звероботов» положат начало новой трилогии в рамках франшизы
В потенциальных сиквелах «Бэтмена» Мэтт Ривз хотел бы задействовать Мистера Фриза
Семья оператора Галины Хатчинс подала в суд на Алека Болдуина
Эмбер Херд сыграет в мистическом триллере, действие которого развернется в XIX веке
Премьера «Тихого места 3» намечена на 2025 год
Антилюбовь: 5 фильмов про токсичные отношения, которые нас обманывают
Александр Скарсгард рассказал об интенсивных съемках «Варяга» и перфекционизме режиссера Роберта Эггерса
«Соник в кино» получит третью часть, а также спин-офф о Наклзе
Оскар Айзек характеризует «Лунного рыцаря» как углубленное исследование отдельного персонажа
Paramount+ продлил сериал Halo на второй сезон еще до премьеры первого
Disney+ представил тизер-трейлер предстоящего фильма «Чип и Дейл спешат на помощь»
Что смотреть после того, как закончился сериал «Постучись в мою дверь»
Студия Paramount анонсировала «Звездный путь 4» с Крисом Пайном, Закари Куинто и другими звездами предыдущих фильмов
Появились первые кадры из мини-сериала «Лестница» с Колином Фертом в роли предполагаемого убийцы
«Человек-паук: Нет пути домой» превзошел «Аватара» по сборам в США
Рэй Лиотта сыграет с Деми Мур и Маргарет Куэлли в боди-хорроре «Субстанция»
Ситком «Как я встретила вашего папу» продлен на второй сезон
Грабитель Джейсон Сигел дискутирует с Джесси Племонсом и Лили Коллинз в трейлере триллера «Внезапная удача»
Звезда «Пацанов» и «Крика 5» Джек Куэйд получил роль в фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер»
Стрим-сервис Shudder выпустил трейлер уругвайского фильма о зомби «Вирус-32»
Съемки третьего сезона «Теда Лассо» начнутся через несколько недель
Дени Вильнёв уточнил, когда начнутся съемки «Дюны 2»
Обаятельный хищник Себастиан Стэн заманивает девушку в ловушку в трейлере триллера Fresh
Появился новый тизер байопика «Элвис» — трейлер выйдет уже на днях
Мэгги Смит получает в наследство виллу на юге Франции в новом трейлере «Аббатства Даунтон 2»
Эми Шумер подтвердила получение роли ведущей «Оскара» 2022 наряду с Вандой Сайкс и Реджиной
15 февраля 2022
«Зло не может созидать»: тизер сериала «Властелин Колец» взорвал интернет и спровоцировал спорный флешмоб
Постановщица «Первого встречного» Кэт Койро экранизирует роман Лианы Мориарти «Тайна моего мужа»
После возникновения MeToo Зои Кравиц «миллион раз» переписывала сценарий своего дебютного режиссерского проекта
Финал «Книги Бобы Фетта» привлек больше зрителей, чем концовка второго сезона «Мандалорца»
Аниме-фильм «Властелин колец: Война рохирримов» обрел дату премьеры
Джемма Артертон пополнила актерский состав сериала о грабителях «Преступники»
Стали известны имена ключевых персонажей сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Стоит ли смотреть «Атаку титанов»: 3 главных элемента, которые делают сериал уникальным
Создателям новой «Техасской резни бензопилой» не пришлось вырезать из фильма самые жестокие моменты
«Бэтмена» с Робертом Паттинсоном допустили в китайский прокат
Джеффри Райт поделился новостями о четвертом сезоне «Мира Дикого Запада»
Что показали в новом трейлере «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия»: иллюминаты, динозавры и кроссовер тысячелетия
Учредители «Оскара» впервые дадут зрителям возможность выбрать лучший фильм года
Роберт Паттинсон поделился, кого он хотел бы видеть в качестве злодеев в сиквеле «Бэтмена»
Звезды Голливуда воздают дань памяти покойному режиссеру Айвену Райтману
Гильермо дель Торо рассказал, что съемочная команда «Лабиринта Фавна» считала его «полным дураком»
Дени Вильнёв не расстроился из-за того, что его не номинировали на «Оскар» 2022 в категории «Лучший режиссер»
Студия Focus Features опубликовала новый постер «Аббатства Даунтон 2»
Мультсериал «Юные титаны, вперед!» продлен на восьмой сезон
Появился первый кадр с Пенелопой Крус из итальянской драмы L’immensità
Терренс Ховард и Кьюба Гудинг — младший исполнят ведущие роли в хорроре «Скелет в шкафу»
HBO продлил костюмированный сериал «Позолоченный век» на второй сезон
Выход второго сезона испанского сериала «30 сребреников» намечен на 2023 год
Кит Харингтон ждет новостей от студии Marvel по поводу своего будущего в MCU
Режиссер «Не время умирать» Кэри Фукунага снимет документальный сериал о роли еды в человеческой культуре
Рэй Стивенсон получил роль злодея в сериале «Асока» из вселенной «Звездных войн»
Режиссер «События» Одри Диван снимет сериал о матери и дочери, которые управляют клиникой пластической хирургии
Продюсер «Короля тигров» готовит для Netflix документальный проект о масштабной афере с криптовалютой
Peacock анонсировал многосерийные спин-оффы мультфильмов «Мегамозг» и «Эверест»
Леонардо ДиКаприо влюбляется в кошку в фанатском трейлере «Титаника»
Джим Керри с попкорном наблюдает за схваткой ежа и ехидны в новом тизере «Соника 2 в кино»
KION и PREMIER анонсировали драму о ветеранах войны «Бессмертные» со звездным актерским составом
Вышел трейлер документального фильма о Люсиль Болл и Дези Арназе
Музей мадам Тюссо ответил на критику в связи с восковой фигурой Зендеи
Каким получился «Анчартед»: неоднозначные отзывы про экранизацию популярной игры
У Энтони и Кейт все сложно: вышел тизер-трейлер второго сезона «Бриджертонов»
5 интересных фактов о новом приключенческом фильме «Анчартед: на картах не значится»
Грабители Джейк Джилленхол и Яхья Абдул-Матин II хотят вернуться домой в новом тизере экшен-триллера «Скорая»
Стоит ли смотреть «Смерть на Ниле»: сравниваем новую экранизацию с классическими
Звезда «Короны» Джош О’Коннор и Изабелла Росселлини снимутся в новом фильме Аличе Рорвахер
Режиссер «Острых козырьков» сообщил, когда состоится премьера шестого сезона
Начались съемки сериала «Сокровище нации»
Дэвид Финчер отреагировал на то, что в Китае подвергли цензуре концовку «Бойцовского клуба»
У влюбленных Аны де Армас и Бена Аффлека что-то идет не так в первом тизере эротического триллера «Глубокие воды»
Стало известно трио ведущих церемонии «Оскар» 2022
14 февраля 2022
Стрим-сервис AMC+ выпустил тизер своих предстоящих новинок, включая финальный сезон «Лучше звоните Солу»
Фильм «Самый лучший босс» с Хавьером Бардемом стал триумфатором кинопремии «Гойя»
«Изобретая Анну»: 9 фактов, которые стоит знать о скандальной истории русской аферистки
В Китае подвергли цензуре «Друзей», вызвав негодование со стороны поклонников сериала
Слух: создатели «Звездных войн» планируют новую трилогию, которая будет посвящена Ордену джедаев
Церемония «Оскар» 2022 будет состоять из трех актов с разными ведущими
«Анчартед» — сравниваем главных героев игры и актеров фильма
Харви Кейтель и Петер Стормаре сыграют в антиутопии об Америке под властью алчной корпорации
Жан-Клод Ван Дамм сыграет самого себя в боевике, который станет последним в его карьере
Берлинале 2022: Эмма Томпсон вызывает очаровательного секс-работника, а Жюльетт Бинош ходит по острому лезвию
Троица подруг берет под опеку инопланетного монстра в трейлере фильма ужасов «Семя»
Продюсер «Властелина колец: Кольца власти» прокомментировала наличие в сериале чернокожих актеров
Звезда «Тайн Смолвиля» Том Уэллинг сыграет агента под прикрытием в боевике об итальянской мафии
Классика с Одри Хепберн или комедия нулевых: что посмотреть на 14 февраля?
Миа Васиковска сыграет учительницу элитной школы в триллере о подростках «Клуб Ноль»
«Смерть на Ниле» и «Анчартед» лидируют в мировом прокате
Британские критики без энтузиазма встретили «Анчартед: На картах не значится»
«Союзмультфильм» отказывается от перезапуска своих классических мультфильмов
Звезда «Одной ночи в Майами» Кингсли Бен-Адир сыграет Боба Марли в байопике от студии Paramount
Режиссер байопика о Мэрилин Монро прокомментировал слухи о проблемах из-за чрезмерной откровенности фильма
Обманутая Кеке Палмер обретает свободу от рабства и собирается мстить в трейлере фильма «Элис»
Софи Тернер и Дэйн ДеХаан снимутся в криминальном триллере от сценариста «Форсажа 9»
Зендея, Джош О’Коннор и Майк Фейст исполнят ведущие роли в романтической драме Луки Гуаданьино о теннисе
Amazon разрабатывает сериал «Бегущий по лезвию 2099» — продюсером выступит Ридли Скотт
Появился трейлер предстоящих фильмов DC с новыми кадрами из «Черного Адама», «Флэша» и «Аквамена 2»
Звезда «Ковбоя Бибопа» Даниэлла Пинеда вошла в актерский состав сериала «Сказки ходячих мертвецов»
Умер режиссер «Охотников за привидениями» Айвен Райтман
HBO представил трейлер сериала «Время победы: Расцвет династии Лейкерс»
Вооруженная Джина Карано готова отбиваться от бандитов в трейлере вестерна «Ужас в прериях»
Вышел первый трейлер хоррора «Нет» от режиссера «Мы» и «Прочь» Джордана Пила
Студия Marvel выпустила новые трейлеры «Доктора Стрэнджа 2» и сериала «Лунный рыцарь»
Симу Лю пополнил актерский состав фильма «Барби»
Задолго до «Братства кольца»: вышел первый тизер-трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти»
12 февраля 2022
Время на себя: 6 фильмов для просмотра в одиночестве
Чем заняться на 14 февраля, если ты одинока: 5 советов от любимых киногероинь
«Творческая карьера – это не то, за что берутся многие люди»: интервью с актерами Оуэном Уилсоном и Малумой к фильму «Первый встречный»
11 февраля 2022
Чем заняться 14 февраля: 7 классных развлечений для всех влюбленных
Что посмотреть 14 февраля в кино: современный ромком, amour в Париже и убийство на круизном лайнере
Лучшие фильмы на День святого Валентина для влюбленных пар
Дженнифер Лопес возвращается к ромкомам: появились первые отзывы о фильме «Первый встречный»
Появились первые кадры из боевика «Кандагар» с Джерардом Батлером
Кто он – главный герой «Анчартед» Нейтан Дрейк?
Disney+ представил трейлер своего первого корейского сериала — зрителей ждет мелодрама «Подснежник»
Ченнинг Татум и его любимица: вышел трейлер фильма «Лулу и Бриггс» ко Дню святого Валентина
Джоэл Фрай, Фиби Дайневор и Рори Киннер снимутся в романтической комедии «Банк Дэйва»
Кейт Бланшетт сыграет монахиню в австралийском фильме о сироте-аборигене, попавшем в монастырь
Производство приквела «Красавицы и чудовища» приостановлено из-за творческих разногласий
Берлинале 2022: «Петер фон Кант» Франсуа Озона
Apple TV+ выпустит сериал о Кристиане Диоре и Коко Шанель — в главных ролях Бен Мендельсон и Жюльет Бинош
Сет Роген не понимает, почему «Оскар» непременно должен быть интересен людям за пределами Голливуда
Кинокомпания Sony заполучила права на американский ремейк «Второй жизни Уве» во главе с Томом Хэнксом
Джоэл Эдгертон и другие исполнители вошли в актерский состав фильма Джорджа Клуни «Мальчики в лодке»
Что подарить мужчине на 14 февраля: 6 оригинальных идей из культовых фильмов
В разработку запущен сериал на основе фильма «Патруль» с Джейком Джилленхолом
Экс-боксер Марк Уолберг становится католическим священником в трейлере драмы «Отец Стю»
Криминальный сериал «Родня» с Чарли Коксом продлен на второй сезон
Эбби Ли и Кристофер Эбботт сыграют в австралийском триллере о выживании
Беззаботные каникулы оборачиваются криминальным капканом в трейлере триллера «Поездка на выходные»
Зои Дешанель сыграет в игровом фильме по детской книге «Гарольд и фиолетовый мелок»
HBO Max огласил дату премьеры сериала о баскетболе «Время победы: Расцвет династии Лейкерс»
Калеб Лэндри Джонс скатывается в психопатию в трейлере драмы «Нитрам» о парне, который расстрелял 35 человек
Главной героиней сериала «Властелин колец: Кольца власти» станет молодая Галадриэль
Amazon показал первые кадры из сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Джейми Дорнан теряет память и становится мишенью для злодеев в трейлере сериала «Турист»
Ченнинг Татум и Брэд Питт спасают Сандру Буллок в новом тизере приключенческой комедии «Затерянный город»
Райан Рейнольдс путешествует во времени и знакомится со своим детским альтер эго в трейлере фильма «Проект «Адам»
Динозавры царствуют на Земле в первом трейлере «Мира Юрского периода: Господство»
Канал AMC объявил дату премьеры шестого сезона «Лучше звоните Солу» и анонсировал три анимационных спин-оффа
«Идеальный День святого Валентина – наедине с любимым»: интервью с Дженнифер Лопес к выходу фильма «Первый встречный»
10 февраля 2022
«Анчартед: на картах не значится»: какими игровыми сценами вдохновлялись создатели фильма
12 способов сказать «я люблю тебя» на примере культовых фильмов и сериалов
Наступили темные времена: вышел расширенный трейлер третьего сезона сериала «Моя гениальная подруга»
Канал FX объявил дату релиза четвертого сезона «Майянцев»
Съемки третьей части «Приключений Паддингтона» начнутся в конце текущего года
На ведущие роли в «Безумном Максе: Дорога ярости» претендовали Эминем, Галь Гадот, Рианна и другие звезды
Малгожата Шумовска снимет фильм о супруге Федора Достоевского
Криминальный триллер «Девять пуль» с Линой Хиди и Сэмом Уортингтоном выйдет в апреле
Режиссер сериала «Женщина-Халк» утверждает, что Marvel Studios «по-настоящему прислушивается к своим фанатам»
Детективный сериал «Джо Пикетт» продлен на второй сезон
В сети появились первые отзывы о фильме «Имя наше — Адам»
Режиссер-документалист Марк Казинс работает над фильмом о фашистской пропаганде
Права на экранизацию «Властелина колец» и других произведений Джона Толкина продадут на аукционе
Агнешка Холланд снимет байопик о великом писателе Франце Кафке
Звезда «Американского пирога» Тара Рид сыграет агента британской разведки в шпионском фильме «Холодное солнце»
Режиссер «Анчартед» Рубен Фляйшер работает над экранизацией видеоигры Jak and Daxter
Последняя глава семейной истории: вышел трейлер заключительного сезона сериала «Все к лучшему»
Юэн Макгрегор поделился впечатлениями от возвращения к роли Оби-Вана Кеноби в сольном сериале
Джимми Киммел недоумевает, почему «Не смотрите наверх» номинировали на «Оскар», а «Человека-паука» нет
Peacock заказал производство мини-сериала по роману Лианы Мориарти «Яблоки не падают никогда»
Стрим-сервис Hulu анонсировал возобновление мультсериала «Футурама»
Через неделю «Последний богатырь: Посланник Тьмы» выйдет в онлайн-кинотеатре START
Кара Делевинь сыграет в триллере о группе экоактивисток, которые взобрались на высочайшее здание в Лондоне
Психологический триллер в духе «Помни» Кристофера Нолана: вышел трейлер фильма «Ультразвук»
Америка Феррера сыграет с Марго Робби и Райаном Гослингом в фильме «Барби»
Впереди решающая битва: вышел трейлер финального сезона «Последнего королевства»
Зак Эфрон учит свою дочку управлять огнем в трейлере новой экранизации «Воспламеняющей взглядом» Стивена Кинга
Студия Sony опубликовала новый постер «Морбиуса» с пятеркой главных героев
Морган Фриман и Джош Хатчерсон сыграют главные роли в научно-фантастическом триллере «57 секунд»
Чарли Ханнэм, Джимон Хонсу и другие артисты пополнили каст фильма Зака Снайдера «Мятежная Луна»
Сериал «Оби-Ван Кеноби» обзавелся официальной датой премьеры и первым постером
Кортни Кокс находит свою музу в доме с привидениями в трейлере сериала «Сияющая долина»
Шерлок, Пуаро или Бенуа Бланк: кто ты из известных сыщиков в кино?
Наоми Уоттс и немецкий дог сыграют главные роли в экранизации книги Сигрид Нуньес «Друг»
Постановщик «Главного героя» Шон Леви экранизирует для Netflix рассказ об обращении старения вспять
Эдриан Броуди присоединился к Крису Эвансу и Ане де Армас в касте приключенческого фильма Ghosted
Джесси Бакли сталкивается со зловещей мужской фигурой в трейлере хоррора Men
Адам Драйвер, Пенелопа Крус и Шейлин Вудли исполнят ведущие роли в проекте мечты Майкла Манна «Феррари»
Звезда «На высоте мечты» Энтони Рамос пополнил актерский состав сериала Marvel «Железное Сердце»
Боб Оденкерк рассказал о своих проблемах со здоровьем и сердечном приступе на съемках «Лучше звоните Солу»
Рассел Кроу получил роль в фильме Sony «Крэйвен-охотник»
Программиста вынуждают работать на преступную группировку в трейлере сериала KION «Технарь»
9 февраля 2022
Что приготовить на романтический ужин: рецепт шоколадных круассанов из фильма «Простые сложности»
«Анчартед: на картах не значится»: Что показали в сценах после титров
Идина Мензел и Джэ Су Пак получили роли в фильме «Безнадзорные дети»
Продюсеры «Короны» разрабатывают для Netflix сериал «Паломино» во главе с женскими персонажами
HBO приобрел права на сериал о восхождении Facebook с Клэр Фой в главной роли
По словам Роберта Паттинсона, отличие «Бэтмена» от других фильмов об этом герое будет заметно с первых кадров
Ожидается, что третий сезон «Мандалорца» стартует в конце года
Чарли Кокс признался, что он кое-что знает о будущем Сорвиголовы в киновселенной Marvel
Дакота Джонсон подтвердила получение роли Мадам Паутины в спин-оффе «Человека-паука»
HBO продлил на третий сезон сериал «Полезные советы от Джона Уилсона»
Кортни Кокс готова вернуться к роли Гейл Уэзерс в «Крике 6»
Сериал «С любовью, Виктор» завершится третьим сезоном
«Миссия: невыполнима 8» станет прощальной частью франшизы для Тома Круза
Роберт Паттинсон предупреждает, что «Бэтмен» — печальный фильм cо странным Брюсом Уэйном
Онлайн-кинотеатр IVI выпустит сериал по повести братьев Стругацких «Трудно быть богом»
Умер пионер в области спецэффектов Дуглас Трамбалл, работавший над «Космической одиссеей» и «Бегущим по лезвию»
Экранизации книг в 2022 году: от детективов Агаты Кристи до японских бестселлеров
Онлайн-кинотеатр KION покажет документальный фильм «Агент-крот», получивший номинацию на «Оскар»
Актерский состав сериала «Континенталь» из вселенной «Джона Уика» пополнился пятью артистами
Во втором сезоне «Бриджертонов» сцены секса будут показаны с женской перспективы
Уилл Смит впервые за пятнадцать лет удостоился номинации на «Оскар»
«Сядь за руль моей машины» стал первым японским фильмом, получившим номинацию на «Оскар» в главной категории
Авторы знаменитого мультсериала «Люди Икс» поделились, сколько серий будет в перезапуске
Кристен Стюарт впервые в карьере получила номинацию на «Оскар»
«Аферист из Tinder» стал первым документальным фильмом, который возглавил недельный рейтинг Netflix
Появился новый постер сериала «Книга Бобы Фетта» со множеством знакомых персонажей
Том Холланд хотел бы сняться в игровой адаптации видеоигры Jak and Daxter
Студия Universal выпустила тизер нового фильма ужасов Джордана Пила — трейлер выйдет в воскресенье
Джейн Кэмпион стала первой женщиной, дважды номинированной на «Оскар» в категории «Лучший режиссер»
Джеймс Ганн возразил Стивену Содербергу, который раскритиковал супергеройское кино за отсутствие секса
Эми Шумер переосмысляет себя в трейлере сериала «Жизнь и Бет»
Студия A24 опубликовала постер нового фильма Алекса Гарленда, снявшего «Из машины» и «Аннигиляцию»
Кеннет Брана стал первым человеком в истории, который был номинирован на «Оскар» в семи категориях одновременно
HBO Max объявил дату премьеры криминального сериала «Полиция Токио» с Энселом Элгортом и Кэном Ватанабэ
Крис Пайн сыграет главную роль в своем режиссерском дебюте
Эль Фаннинг оплакивает смерть друга по переписке в тизере мини-сериала «Девушка из Плейнвилля»
Актер из «Блеска» Алекс Рич сыграет со Стивом Кареллом и Доналом Глисоном в мини-сериале «Пациент»
Отважный астронавт сражается с инопланетными роботами в новом трейлере мультфильма «Базз Лайтер»
Поклонники Леди Гаги в ярости из-за отсутствия актрисы в числе номинанток на «Оскар»
Hulu представил тизер драматического мини-сериала «Разговоры с друзьями» по одноименному роману Салли Руни
Без «Человека-паука» и Леди Гаги, но с Эндрю Гарфилдом: оглашен список номинантов на премию «Оскар» 2022
8 февраля 2022
Фильмы про скандальных людей: 5 интригующих историй, о которых вы могли не знать
10 великих сцен из «Гарри Поттера», которых не было в книгах
Как изменились актеры культовой мелодрамы «Спеши любить» за 20 лет
В производство запущен библейский фэнтезийный фильм о Деве Марии и Иосифе
Дисфункциональная семья осваивает Zoom в трейлере комедийной драмы Family Squares
Дженнифер Энистон опубликовала пост в Instagram в честь начала съемок второй части «Убийства на яхте»
Рашида Джонс возглавила актерский состав сериала «Санни»
Лиам Нисон считает, что перезапуск «Голого пистолета» может положить конец его кинокарьере
Близнецы прибывают на место преступления в тизере шестого сезона «Лучше звоните Солу»
Марк Уолберг был бы не против сыграть супергероя: «Может, мне попадется подходящая роль!»
Hulu в эффектном тизере объявил дату премьеры нового реалити-сериала о семействе Кардашьян
Появился колоритный IMAX-постер «Бэтмена»
Красочная кулинарная катастрофа: вышел трейлер фильма «Извержение вкуса» с Эйсой Баттерфилдом и Гвендолин Кристи
Звезды киновселенной Marvel Бри Ларсон и Джереми Реннер готовят два документальных сериала для Disney+
Кинокомпания Village Roadshow будет судиться с Warner Bros из-за выхода «Матрицы: Воскрешение» на HBO Max
Sky Studios выпустит документальный сериал о семье Гуччи
Студия Lionsgate приобрела права на байопик о Майкле Джексоне
Киноафиша вводит «Идентификацию»: Приглашаем на онлайн-показ психологического триллера от Premier
Стивен Содерберг объяснил, почему его не привлекает супергеройское кино
Уилл Смит совершит путешествие от Южного полюса до Северного в новом сериале от National Geographic
Кристен Уиг сыграет в комедийном сериале «Миссис Американский пирог»
Чарли Кокс рассчитывает как можно дольше играть Сорвиголову в киновселенной Marvel
Мишель Йео и ряд других артистов получили роли в сериале Дестина Креттона «Китаец, рожденный в Америке»
Netflix объявил свой очередной российский проект — криминальный триллер «ЗАТО»
У Тома Холланда были проблемы из-за того, что он называл «Человека-паука: Нет пути домой» жестоким фильмом
Холли Хантер договаривается о роли в байопике о секс-символе 90-х Анне Николь Смит
Amazon продлил сериал «Джек Ричер» на второй сезон через три дня после премьеры первого
Эдди Иззард исполнит заглавную роль в фильме «Доктор Джекилл» по знаменитой повести Роберта Льюиса Стивенсона
Вин Дизель сообщил о начале съемок «Форсажа 10»
Зендея ответила на претензии к «Эйфории» со стороны Программы обучения сопротивлению наркотикам
Джерард Батлер собирается сыграть блестящего грабителя в триллере от сценариста «Джона Уика»
Рэйчел Броснахэн с гордостью объявляет себя женщиной в трейлере четвертого сезона «Удивительной миссис Мейзел»
Певица Рита Ора пополнила актерский состав приквела «Красавицы и Чудовища»
Первый трейлер сериала «Властелин колец» выйдет в воскресенье во время трансляции Супербоула
Дэйн ДеХаан присоединился к актерскому составу фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер»
Поклонник фильмов Marvel установил рекорд, 205 раз посмотрев в кино «Человека-паука: Нет пути домой»
Что приготовить на романтический ужин: несложный рецепт спагетти из «Леди и Бродяги»
Кэтрин Зета-Джонс сыграет в сериале Disney+ «Сокровище нации»
Аманда Сайфред разрабатывает революционную медицинскую технологию в трейлере мини-сериала Hulu об Элизабет Холмс
Критики тепло встретили новый фильм Кеннета Браны об Эркюле Пуаро «Смерть на Ниле»
Мужество, кровь, слава: Netflix выпустил расширенный трейлер сериала «Викинги: Вальхалла»
Зак Брафф и Гэбриэл Юнион воспитывают десяток детей в трейлере новой версии «Оптом дешевле»
7 февраля 2022
Самые крутые трюки в фильмах: 8 экшн-сцен, которыми мы до сих пор восхищаемся
Веб-сериал «Внутри Лапенко» покажут на телеканале ТНТ4
Apple TV+ представил трейлер документального сериала «Дилемма Линкольна» о наследии знаменитого президента США
На фоне всеобщей критики в Китае восстановили оригинальную концовку «Бойцовского клуба»
Disney+ заказал производство мини-сериала о женщине, защищавшей Анну Франк от нацистов
Члены оригинального актерского состава «Мыслить как преступник» готовы вернуться к своим ролям в 16-м сезоне
«Ромео и Джульетта» в условиях Второй мировой: вышел трейлер мелодрамы «Я тебя найду»
Лондонские кинокритики признали лучшим фильмом 2021 года «Власть пса» Джейн Кэмпион
Стрим-сервис Peacock выпустил трейлер своих новых сериалов, которые выйдут в 2022 году
Hulu отложил премьеру третьего сезона «Орвилла», но показал отрывок из первой серии
Актер Джон Брэдли защищает концовку «Игры престолов»: «Остаться в выигрыше было почти невозможно»
Объявлены претенденты на антипремию «Золотая малина» — Брюс Уиллис получил собственную номинацию
Звезда «Дневников вампира» Нина Добрев сыграет с Аароном Экхартом в боевике «Каменщик»
Netflix собирается снять художественную картину на основе документального фильма «Аферист из Tinder»
По стопам «Игры в кальмара»: «Мы все мертвы» стал вторым корейским сериалом, который возглавил рейтинг Netflix
Куинтесса Суинделл и Эсай Моралес получили роли в новом фильме Пола Шредера
Появился первый кадр с Талией Райдер и Дайан Крюгер из байопика о балерине Джой Уомак
Создатели сериала «Андор» уже планируют второй сезон, а премьера «Оби-Вана Кеноби» должна состояться в мае
Оскароносный режиссер Пон Джун-хо назвал свои любимые фильмы 2021 года
Появились первые кадры из сериала-антологии по рассказам Сесилии Ахерн
Amazon увеличивает количество собственных фильмов и сериалов: в 2021 компания потратила на кино $13 млрд
Немецкий актер Луис Хофманн получил ведущую мужскую роль в экранизации романа «Весь невидимый нам свет»
Вышел трейлер израильской драмы «Колено Ахед», получившей приз на прошлом Каннском кинофестивале
Apple TV+ показал первые кадры из шпионского сериала «Медленные лошади» с Гари Олдманом
Сиквел «Мега: Монстр глубины» обзавелся официальным названием — съемки фильма уже начались
В Москве стартовали съемки новогодней комедии «Дядя из Чикаго» с Гариком Сукачевым и Павлом Прилучным
Террорист Шарлто Копли мстит индустриальному обществу в трейлере биографического фильма «Тед К»
Hulu и BBC опубликовали первые кадры из сериала по роману Салли Руни «Разговоры с друзьями»
«Чудаки навсегда» опередили в американском прокате блокбастер «Падение Луны»
«Капитан Волконогов бежал» и «Пингвины моей мамы» стали обладателями премии «Белый слон» 2022
Билл Скарсгард становится рок-звездой от криминального мира в тизере сериала «Кларк»
Режиссер «Пэм и Томми» заинтересовалась этим проектом, пострадав от утечки собственных интимных фото
Дэвид Линч сыграет секретную роль в автобиографическом фильме Стивена Спилберга
Сэмюэл Л Джексон ищет лекарство от потери памяти в трейлере сериала «Последние дни Птолемея Грея»
Элизабет Мосс выслеживает напавшего на нее маньяка в галлюцинаторном трейлере сериала «Сияющие»
Начались съемки боевика Гая Ричи с Джейком Джилленхолом — каст пополнился звездой «Пацанов» Энтони Старром
Марк Уолберг рассказал, что съемки в фильме «Ночи в стиле буги» сделали из него настоящего актера
Новому «Бэтмену» предсказывают самый успешный старт в прокате среди всех фильмов о Темном рыцаре
Сара Джессика Паркер не хочет появления Ким Кэтролл в «И просто так»
HBO продлил сериал «Эйфория» на третий сезон
4 февраля 2022
Появился трейлер романтического вестерна «Билли Кид»
Киношница сталкивается со страшным родовым проклятием в трейлере мистического хоррора «Холодная река»
Автор «Отыграть назад» и «Большой маленькой лжи» готовит сериал по роману Скотта Туроу «Презумпция невиновности»
Звезда «Охотников за привидениями» Эрни Хадсон получил роль в фильме Бобби Фаррелли «Чемпионы»
Вышел трейлер очередного боевика при участии Брюса Уиллиса
«Человек-паук: Нет пути домой»: появилась информация о содержании вырезанных сцен и бонусных материалах
Ожидаемые экранизации видеоигр 2022: 7 масштабных проектов, которые порадуют фанатов
Маргарет Куэлли и Пол Мескал снимутся в триллере о превратности памяти и иллюзорности любви
Забавный Том Холланд выполняет эффектные и опасные трюки в двух новых отрывках из «Анчартед»
Розамунд Пайк сыграет в триллере о смертельной болезни, поражающей самых богатых и влиятельных людей
Вышел трейлер мини-сериала «Кое-что о Пэм» с Рене Зеллвегер в роли коварной убийцы
Канал The CW одобрил производство сериала Роберта Родригеса «Зорро» во главе с женским персонажем
Патрик Уилсон сообщил, что съемки «Астрала 5» пройдут весной
Начались съемки комедийного хоррора «Ренфилд» с Николасом Холтом и Николасом Кейджем
В сериале «Человек, упавший на Землю» Билл Найи сыграет персонажа, роль которого ранее исполнил Дэвид Боуи
В Австралии начались съемки фантастического триллера «Враг» с Сиршей Ронан и Полом Мескалом
Критики поделились первыми отзывами о фантастическом фильме-катастрофе «Падение Луны»
Хоррор-сериал «Чепелуэйт» с Эдрианом Броуди получит второй сезон
«Дюна» и «Власть пса» доминируют по количеству номинаций на кинопремию BAFTA 2022
Netflix опубликовал официальный синопсис «Энолы Холмс 2»
KION огласил дату премьеры комедии «(Не)идеальные парочки» от создателей «Идеальных незнакомцев»
«Йеллоустоун» официально продлен на пятый сезон
Аарон Экхарт сыграет офицера полиции, который столкнется с темной стороной Лос-Анджелеса
«Достать ножи 2», «Серый человек» и многое другое: Netflix выпустил видеоанонс своих крупнейших фильмов 2022 года
Peacock представил трейлер сериала «Джо против Кэрол» о конфликте между Джо Экзотиком и Кэрол Баскин
О чем говорят эти руки: Amazon представил более 20 постеров с персонажами сериала «Властелин колец»
The CW заказал пилотные эпизоды приквелов «Сверхъестественного» и «Уокера», а также «Рыцарей Готэма»
Маколей Калкин готовит автобиографический документальный сериал о кризисе среднего возраста
Эдриан Броуди утверждает, что Ана де Армас «вопиюще хороша» в роли Мэрилин Монро из байопика «Блондинка»
«Крик 6» официально запущен в производство — съемки начнутся летом
Дакота Джонсон договаривается о роли Мадам Паутины в киновселенной Marvel от Sony
Роберт Паттинсон подтвердил, что в «Бэтмене» будет почва для сиквела
3 февраля 2022
Мультик, драма или ужасы? Пройди небольшой тест и узнай, какую новинку посмотреть
Отзывы о сериале «Книга Бобы Фетта»: «за» и «против» критиков
Netflix заказал производство гангстерского сериала «Братья Сан»
Кевин Смит опубликовал фото из монтажной комнаты «Клерков 3»
Нил Патрик Харрис заявил, что Барни Стинсон точно не появится в «Как я встретила вашего папу»
«Это были одни из самых сложных съемок»: Зак Эфрон поделился впечатлениями от участия в фильме «Жажда золота»
Оскар Айзек сообщил, что «Лунный рыцарь» — мини-сериал, потому второго сезона, скорее всего, не будет
Вышел трейлер второго сезона комедийного сериала «Звездануться»
Робби Амелл и Алисия Санс сыграют с Сэмом Уортингтоном и Джорданой Брюстер в триллере «Привет, незнакомец»
«Чудаки навсегда» получили «свежий» рейтинг критиков на Rotten Tomatoes
Режиссер «Топей» снимет мини-сериал по мотивам «Преступления и наказания»
Терри Крюс, Паркер Поузи и другие артисты получили роли в новом спин-оффе «Ходячих мертвецов»
Появились первые кадры из второго сезона сериала «Джентльмен Джек»
Netflix опубликовал кадры из британского судебного сериала «Анатомия скандала»
Спайк Ли выступит режиссером документального сериала о Колине Капернике
Сара Джессика Паркер и шоураннер «И просто так» хотят продлить сериал на второй сезон
Съемки сиквела «Охоты на воров» с Джерардом Батлером пройдут весной в Европе
Святой отец противостоит эпидемии одержимости дьяволом в трейлере хоррора «Последнее пришествие дьявола»
Билл Мюррей прокомментировал популярное сравнение «Дня сурка» с пандемией
Энтони Маки и Приянка Чопра Джонас сыграют в экшен-фильме наподобие «Правдивой лжи»
Молодежный культ оборачивается смертоубийством в трейлере мини-сериала «Судный день»
Starz выпустил тизер мини-сериала об Уотергейтском скандале с Джулией Робертс и неузнаваемым Шоном Пенном
Звезда «Люцифера» Том Эллис пополнил актерский состав мини-сериала «Вашингтон Блэк»
Режиссер Роланд Эммерих считает, что супергеройские блокбастеры и «Звездные войны» подрывают киноиндустрию
Amazon выпустил остроумный тизер анимационной антологии «Пацаны: Осатанелые»
Рита Морено о Марлоне Брандо: «Он был плохим парнем в отношении женщин»
Себастиан Стэн допускает, что когда-нибудь он все-таки сыграет Люка Скайуокера
Хлоя Грейс Морец и Джозеф Гордон-Левитт сыграют в триллере о массовом самоубийстве в Джонстауне
Брэд Питт и Анджелина Джоли претендовали на ведущие роли в «Безумном Максе: Дорога ярости»
Для съемок в «Варяге» Александру Скарсгарду пришлось преобразить свое тело кардинальнее, чем ради роли Тарзана
Том Холланд в шоке от того, что «Человек-паук: Нет пути домой» может стать самым кассовым фильмом в истории США
Новый шпионский сериал с Кифером Сазерлендом «Кроличья нора» стартует осенью
Ченнинг Татум так расстроился из-за отмены «Гамбита», что теперь не может смотреть фильмы Marvel
Киллиан Мерфи намекнул, что «Оппенгеймер» Кристофера Нолана обманет ожидания зрителей
Холли Берри утверждает, что ее героиня из «Джона Уика» может получить сольный фильм
2 февраля 2022
Кто такие бабочки в сериале «Миротворец»?
Фильмы про угрозы из космоса: сатира с ДиКаприо, опасная Меланхолия и фантастика Эммериха
Paramount+ анонсировал новый сериал в рамках вселенной «Звездного пути»
Создатели «Холодного сердца» и «Гамильтона» готовят музыкальный ромком-сериал для Hulu
В разработку запущен сериал по фильму «Городской ковбой» с Джоном Траволтой
Джада Пинкетт Смит воссоединится с Куин Латифой в сериале «Уравнитель»
Режиссер «Токсичного мстителя» с Питером Динклэйджем рассказал о своем подходе к фильму
Виктор Сухоруков убеждал Алексея Балабанова взяться за третью часть «Брата»
Аудитория второго сезона «Эйфории» увеличилась почти на 100% по сравнению с дебютным сезоном
Юная хулиганка заводит дружбу с пожилой волшебницей в трейлере инди-фильма «Чудеса и черная дыра»
Боб Оденкерк и Дэвид Кросс сыграют лидеров конкурирующих культов в комедии Guru Nation
Paramount+ продлил на новые сезоны сериалы «Мэр Кингстауна» и «Спецназ»
Умерла знаменитая итальянская актриса Моника Витти
Возобновление сериала «Мыслить как преступник» остается в планах Paramount+
Amazon выпустил новый трейлер комедии «Я хочу тебя вернуть»
Морган Фриман сыграет шерифа в криминальном триллере с Коулом Хаузером и Джейми Александер
Появились первые кадры из комедийного сериала Life & Beth с Эми Шумер и Майклом Серой
Джесси Бакли, Вики Крипс и Фиона Шоу сыграют в экранизации романа Деборы Леви «Горячее молоко»
Драматический сериал «Среди акул» с Кирнан Шипкой и Дайан Крюгер получил дату премьеры
Софи Тэтчер и Крис Мессина получили ведущие роли в экранизации рассказа Стивена Кинга «Бугимен»
Появились первые кадры из исторического эпоса «Женщина-король» с Виолой Дэвис в роли бесстрашной военачальницы
Брайан Крэнстон и Аарон Пол мгновенно подружились на съемках «Во все тяжкие»
Колин Фаррелл и Джоди Тернер-Смит пытаются восстановить своего андроида в трейлере фильма «После Янга»
KION показал первые кадры из сериала «Технарь» и объявил дату премьеры
Джоди Комер и Сандра О в последний раз сходятся лицом к лицу в трейлере финального сезона «Убивая Еву»
Продюсер Майлз Теллер берется за работу над киношедевром в первом трейлере мини-сериала «Предложение»
Джей Джей Абрамс выступит продюсером мини-сериала по роману Стивена Кинга «Билли Саммерс»
Режиссер «Бэтмена» Мэтт Ривз дал характеристику Загадочнику: «Он не просто серийный убийца»
Брайан Кокс не мог налюбоваться Брэдом Питтом на съемках «Трои»: «Он был сногсшибательно красив»
Девушка пытается спасти похищенную девочку в трейлере напряженного триллера «Нет выхода»
Джеффри Раш сыграет легендарного комика и актера Граучо Маркса в байопике «Вскинутые брови»
Джейми Дорнан сыграет с Галь Гадот в шпионском триллере «Каменное сердце»
1 февраля 2022
Том Холланд разговаривал с Флоренс Пью о потенциальном кроссовере Человека-паука и Елены Беловой
Звезда TikTok Даня Милохин сыграет с Гошей Куценко и Валерией Астаповой в сериале «Классная Катя»
Сценаристы «Человека-паука: Нет пути домой» не видят смысла возвращаться к фигуре Железного человека
Роберт Паттинсон считает, что все фильмы о Бэтмене хороши
Paramount+ объявил актерский состав многосерийного спин-оффа «Бриолина»
Создатели сериала «Женщина в доме напротив девушки в окне» не исключают выпуск второго сезона
По слухам, секретный проект Дуэйна Джонсона по видеоигре — экранизация Call of Duty
«И просто так»: HBO Max выпустил трейлер документального фильма о съемках возрождения «Секса в большом городе»
Warner Bros и HBO Max приобрели права на романтическую комедию с Дакотой Джонсон
It Takes Two — очередная видеоигра, которая получит экранизацию
Деми Мур и Маргарет Куэлли снимутся в феминистском боди-хорроре
Netflix представил трейлер четвертого сезона анимационного сериала «Разочарование»
Тим Рот подтвердил, что в сериале «Женщина-Халк» Мерзость появится в человеческом обличье
Звезда «Шиттс Крик» Эмили Хэмпшир возглавила актерский состав ромкома о сексуальных приключениях
Netflix представил серию новых кадров из фильма «Имя наше — Адам» с Райаном Рейнольдсом и Марком Руффало
«Болтливый дурак»: Тандиве Ньютон ответила Шону Пенну, который обвинил американских мужчин в женственности
Режиссер «Красного уведомления» Роусон Маршалл Тербер снимет сериал по игре «Подземелья и драконы»
Журнал Total Film опубликовал новые кадры из «Бэтмена»
В разработку запущена телевизионная адаптация видеоигры American McGee’s Alice
Дэйв Батиста прокомментировал заявление Джеймса Ганна о предстоящем прощании со Стражами Галактики
Уиллем Дефо ответил фанатам, которые видят его в роли Джокера: «Приятно слышать, что ты похож на социопата»
Мастер настаивает на существовании Дьявола в первом тизере фильма «Воланд»
По словам Мэттью Лилларда, актерский состав оригинального «Крика» отличался семейной сплоченностью
Сирша Ронан исполнит ведущую роль в экранизации мемуаров о возвращении к жизни после алкоголизма
Банда мстительниц борется против коррумпированных мужчин в трейлере триллера Asking For It
Бен Уишоу остался недоволен тем, как в «Не время умирать» была раскрыта гомосексуальность его персонажа
Мэтт Смит и Морвет Кларк сыграют супругов в мистическом хорроре «Голодный акр»
Появились новые кадры из сериала по видеоигре Halo
Кирстен Данст до сих пор чувствует себя неловко из-за съемок обнаженной для фильма «Мария-Антуанетта»
Кожаное лицо жесточайше расправляется с беспечной молодежью в трейлере новой «Техасской резни бензопилой»
Эндрю Гарфилд рассказал об интимных основаниях «паучьего» братства с Томом Холландом и Тоби Магуайром
Рэйчел Зеглер высказалась о негативной реакции в свой адрес из-за утверждения на роль Белоснежки
