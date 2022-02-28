Мультик, драма или ужасы? Пройди небольшой тест и узнай, какую новинку посмотреть

Отзывы о сериале «Книга Бобы Фетта»: «за» и «против» критиков

Netflix заказал производство гангстерского сериала «Братья Сан»

Кевин Смит опубликовал фото из монтажной комнаты «Клерков 3»

Нил Патрик Харрис заявил, что Барни Стинсон точно не появится в «Как я встретила вашего папу»

«Это были одни из самых сложных съемок»: Зак Эфрон поделился впечатлениями от участия в фильме «Жажда золота»

Оскар Айзек сообщил, что «Лунный рыцарь» — мини-сериал, потому второго сезона, скорее всего, не будет

Вышел трейлер второго сезона комедийного сериала «Звездануться»

Робби Амелл и Алисия Санс сыграют с Сэмом Уортингтоном и Джорданой Брюстер в триллере «Привет, незнакомец»

«Чудаки навсегда» получили «свежий» рейтинг критиков на Rotten Tomatoes

Режиссер «Топей» снимет мини-сериал по мотивам «Преступления и наказания»

Терри Крюс, Паркер Поузи и другие артисты получили роли в новом спин-оффе «Ходячих мертвецов»

Появились первые кадры из второго сезона сериала «Джентльмен Джек»

Netflix опубликовал кадры из британского судебного сериала «Анатомия скандала»

Спайк Ли выступит режиссером документального сериала о Колине Капернике

Сара Джессика Паркер и шоураннер «И просто так» хотят продлить сериал на второй сезон

Съемки сиквела «Охоты на воров» с Джерардом Батлером пройдут весной в Европе

Святой отец противостоит эпидемии одержимости дьяволом в трейлере хоррора «Последнее пришествие дьявола»

Билл Мюррей прокомментировал популярное сравнение «Дня сурка» с пандемией

Энтони Маки и Приянка Чопра Джонас сыграют в экшен-фильме наподобие «Правдивой лжи»

Молодежный культ оборачивается смертоубийством в трейлере мини-сериала «Судный день»

Starz выпустил тизер мини-сериала об Уотергейтском скандале с Джулией Робертс и неузнаваемым Шоном Пенном

Звезда «Люцифера» Том Эллис пополнил актерский состав мини-сериала «Вашингтон Блэк»

Режиссер Роланд Эммерих считает, что супергеройские блокбастеры и «Звездные войны» подрывают киноиндустрию

Amazon выпустил остроумный тизер анимационной антологии «Пацаны: Осатанелые»

Рита Морено о Марлоне Брандо: «Он был плохим парнем в отношении женщин»

Себастиан Стэн допускает, что когда-нибудь он все-таки сыграет Люка Скайуокера

Хлоя Грейс Морец и Джозеф Гордон-Левитт сыграют в триллере о массовом самоубийстве в Джонстауне

Брэд Питт и Анджелина Джоли претендовали на ведущие роли в «Безумном Максе: Дорога ярости»

Для съемок в «Варяге» Александру Скарсгарду пришлось преобразить свое тело кардинальнее, чем ради роли Тарзана

Том Холланд в шоке от того, что «Человек-паук: Нет пути домой» может стать самым кассовым фильмом в истории США

Новый шпионский сериал с Кифером Сазерлендом «Кроличья нора» стартует осенью

Ченнинг Татум так расстроился из-за отмены «Гамбита», что теперь не может смотреть фильмы Marvel

Киллиан Мерфи намекнул, что «Оппенгеймер» Кристофера Нолана обманет ожидания зрителей

Холли Берри утверждает, что ее героиня из «Джона Уика» может получить сольный фильм