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Киноафиша Новости Netflix не собирается выпускать свои сериалы в еженедельном формате

Netflix не собирается выпускать свои сериалы в еженедельном формате

20 октября 2022 14:25
Netflix не собирается выпускать свои сериалы в еженедельном формате

По мнению руководителей компании, именно нынешний формат выпуска позволил «Игре в кальмара» стать такой популярной.

Netflix не откажется от единоразового выпуска сериалов в пользу еженедельного формата. В своем новом письме к акционерам представители стримингового сервиса заявили, что недавние слухи о том, что компания может сменить способ выпуска своих проектов, являются недостоверными:

«Мы думаем, что наша стратегия разовых выпусков помогает привлечь больше внимания к сериалам, в особенности к новым проектам. Это позволяет зрителям погрузиться в шоу полностью, не отвлекаясь в перерывах между сериями. Трудно представить, что корейский сериал «Игра в кальмара» обрел бы такую популярность, если бы мы выпустили его в другом формате. Люди смоги насладиться им сразу, рассказать о нем своим друзьям, благодаря чему еще больше людей присоединились к Netflix».

Netflix является мировым лидером в сфере потокового вещания уже более десяти лет. Сервис приобрел большую популярность благодаря своему обширному каталогу эксклюзивных фильмов и сериалов. Все эти годы компания придерживалась метода единоразового выпуска шоу, при котором все серии нового сезона выходят в один день, а не по одной серии раз в неделю. Именно благодаря этому нестандартному подходу таким проектам, как «Карточный домик» и «Очень странные дела», удалось собрать большую аудиторию за относительно короткий период времени.

В то же время конкуренты сервиса вполне успешно используют другие модели. Например, сериал «Рассказ служанки» от Hulu стал хитом благодаря тому, что финал каждой серии создавал определенную сюжетную напряженность, тем самым усиливая впечатления зрителей от просмотра. Disney+ также с большим успехом пользуется стратегией еженедельного выпуска.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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