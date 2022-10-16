Волшебство начинается: 5 новых фэнтези, которые мы увидим в 2023 году

Восставший после коронавируса прокат 2023 года определенно тяготеет к нишевым жанрам кинематографа: на большие экраны выйдет сразу несколько классических сказок, масштабных экранизаций, а также супергеройские экшены, которые, определенно, слишком сильно задержались в производстве. Остановимся на каждом поподробнее.

Предстоящий диснеевский live-action-ремейк «Русалочки» успел наделать шуму задолго до непосредственного релиза в кинотеатре. Дело в персонаже Ариэль, роль которой досталась начинающей афроамериканской певице Холли Бэйли, для которой эта работа стала первой большой работой в кино. Некоторых зрителей, в частности, возмутило расовое происхождение Бейли, ведь в мультфильме Русалочка имеет кристально-белую кожу. К счастью, для полномасштабного бойкота картины не дошло. Более того, нашлись люди, которые заступились за новое «видение» культового персонажа — в конце концов, образ Ариэль во многом архетипичен и собирателен и при желании может ассоциироваться с представителем абсолютно любой национальности. Режиссером «Русалочки» выступил постоянный постановщик «Диснея» Роб Маршалл, снявший мюзикл «Чем дальше в лес...». Помимо Бейли в фильме появятся рэперша Аквафина, Хавьер Бардем, Мелисса МакКарти.

Русалочка

Питер Пэн и Венди

Еще один проект от «Диснея» — очередная экранизация классической сказки Джеймса Барри, снятая режиссером Дэвидом Лоури, известным, в частности, по фильмам «Легенда о Зелёном рыцаре», «История призрака». В одном из интервью продюсеры «Питера Пэна и Венди» подчеркнули, что новый проект будет снят в жанре магического реализма. Лоури также признался, что является большим поклонником первоисточника. Именно по этой причине он долго и кропотливо работал над сценарием, уделяя внимание каждой детали. По всей видимости, нас ждет действительно большое переосмысление знакомого с детства сюжета, которого не было со времен «Крюка» Стивена Спилберга. К слову, антагониста в «Питере Пэне и Венди» сыграет Джуд Лоу, главные роли достались новичкам Александру Молони и Эвер Андерсон.

Джуд Лоу сыграет Капитана Крюка в предстоящем фильме «Питер Пэн и Венди»

Warner Bros. тоже взялся за возрождение своих классических хитов. В 2023 нас ожидает новая, уже третья по счету, экранизация знаменитой сказочной повести Роальда Даля. Напомним, что ее последняя киноверсия — «Чарли и шоколадная фабрика» — вышла в 2003 году и была снята Тимом Бертоном, главную роль исполнил Джонни Депп. Новой адаптацией занялся режиссер «Паддингтона» Пол Кинг, образ Вилли Вонки примерил Тимоти Шаламе. Ожидается, что фильм сконцентрируется на юных годах Вонки, задолго до начала экспедиции по шоколадной фабрике. Вместе с Шаламе к касту «Вонки» примкнули оскароносная Оливия Колман, Салли Хокинс и звезда «Мистера Бина» Роуэн Аткинсон.

Вилли Вонка

Знаменитая настольная игра, которой так увлекались герои сериала «Очень странные дела», также получила голливудскую экранизацию. При этом создатели акцентируют внимание на том, что будущий проект не имеет никакого отношения к трилогии, выходящей в начале нулевых годов. Режиссерами фильма «Подземелья и драконы: Воровская честь» стали Джонатан Гольдштейн и Джон Фрэнсис Дейли, известные, в частности, по комедии «Несносные боссы» и мультфильму «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек». Грядущий приключенческий экшен развернется в сеттинге «Забытых королевств», главные роли достались Крису Пайну, Мишель Родригес, Софии Лиллис, Хью Гранту, а также звезде «Бриджертонов» Реге-Жану Пейджу. Ожидается, что после релиза фильма последует сериал, связанный с той же киновселенной.

Подземелья и драконы: Воровская честь

Другой проект в рамках вселенной DC Comics посвящен Шазаму, супергеройскому альтер эго Билли Бэтсона, которое воплощает в себе силы легендарных богов и героев древнего мира. Режиссером сиквела, как и первой части, станет Дэвид Ф. Сандберг, шведский хоррормейкер, известный по картине «И гаснет свет...». К главной роли вернется Закари Ливай, звезда сериалов «Чак» и «Клава, давай!». Роль злодейки в «Ярости богов» досталась прославленной британской актрисе Хелен Миррен, в фильме также появятся Люси Лью, Джейк Дилан Грейзер, Рэйчел Зеглер, Росс Батлер и другие.