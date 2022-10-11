В Санкт-Петербурге состоится специальный показ фильма Дзиги Вертова «История гражданской войны»

Завтра, 12 октября, в кинотеатре Дом Кино в Санкт-Петербурге состоится показ документального фильма «История гражданской войны», автором которого является знаменитый авангардный режиссер Дзига Вертов. Фильм публике представит историк кино Николай Изволов. Начало сеанса в 21:00. В качестве саундтрека будет звучать музыка американского инструментального дуэта The Anvil Orchestra.

Созданная в начале 20-х годов прошлого века, «История гражданской войны» до недавних пор считалась утраченной, однако в 2021 году Изволов на основе забытого архивного документа почти полностью восстановил эту ленту, после чего она наконец добралась до мирового зрителя. Не найден оказался лишь фрагмент, в котором фигурирует Иосиф Сталин.

Специалисты называют это величественное кинополотно о Гражданской войне в России (1918-1922) одним из первых творческих экспериментов совсем молодого на тот момент Вертова и важным этапом на его пути к программному сериалу «Киноправда».

Единственный показ «Истории гражданской войны» состоялся за закрытыми дверями в июне 1921 года в Москве. Возвращение этой исключительной ленты из небытия можно по праву считать большим событием в истории кино.