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Киноафиша Новости Алан Мур считает, что популярность супергеройского кино среди взрослых может привести к фашизму

Алан Мур считает, что популярность супергеройского кино среди взрослых может привести к фашизму

11 октября 2022 15:05
Алан Мур считает, что популярность супергеройского кино среди взрослых может привести к фашизму

Писатель снова ругает жанр.

Легендарный автор комиксов Алан Мур никогда не стеснялся громких высказываний, когда дело касалось экранизаций. Вот и сейчас, беседуя с изданием The Guardian, создатель «Хранителей» охарактеризовал любовь старшего поколения к супегеройскому кино предвестником фашизма.

«Примерно в 2011 году я уже как-то говорил, что наше будущее под угрозой из-за того, что миллионы взрослых людей выстраиваются в очередь, чтобы посмотреть очередное кино про Бэтмена. Потому что такая вот инфантилизация выглядит как стремление к более простым временам и упрощенной реальности. Подобное зачастую становится предвестником фашизма».

К этому Мур добавил:

«Для взрослых супергерои приносят пищи для ума. Полагаю, что все началось из-за недоразумения, порожденного в 1980-х годах. В этом есть и значительная доля моей вины, хотя все было непреднамеренно. В тот период появились «Хранители». После этого поползли заголовки в духе: «Комиксы повзрослели. Я не склонен к мнению, что комиксы повзрослели. Было всего несколько историй, чей тон оказался чуть более взрослым, чем тот, к которому все привыкли. Мне кажется, повзрослели не комиксы. Скорее, все выглядит так, словно они дотянулись до эмоционального возраста читателей. Я всегда буду любить и обожать комиксы, но местная индустрия и все, что с ней связано — невыносимы».

Мур давно с неприязнью относится к экранизациям комиксов, поэтому он старается их избегать. Последним фильмом, который он смотрел, был «Бэтмен» Тима Бертона 1989 года. Пару лет назад писатель заявил, что считает персонажей из киноверсий попросту украденными у оригинальных создателей, а попытки добавить героям «взрослость» — неуклюжим гротеском.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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