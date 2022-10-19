Все не то, чем кажется: 6 самых запутанных мистических детективов

Мистический детектив – жанр кино, в котором потустороннее и необъяснимое тесно переплетается с историями об убийствах и исчезновении людей. Мы подобрали самые запутанные фильмы и сериалы, в которых духи, демоны и колдовство нужны лишь для того, чтобы сбить зрителя с толку.

Архивист Дэн занимается восстановлением поврежденных видеокассет, на которых оказывается документальный фильм девушки по имени Мелоди. Она пыталась раскрыть секрет опасного культа. Герой попытается разобраться, что случилось с девушкой, даже если это будет стоить ему жизни.

«Архив 81» – мистический детектив с элементами ужасов режиссера Ребекки Сонненшайн и создателя «Астрала» и «Заклятия» Джеймса Вана, который выступил продюсером этого проекта. Сериал, вышедший на Netflix зимой, – идеальный представитель жанра «найденная пленка» с целым клубком жутких тайн. «Архив 81» медленно засасывает в водоворот странных событий, пугающих до мурашек. Это одновременно и расследование Мелоди о секте, которая поклоняется древнему демону и совершает жертвоприношения, и грустная история о поисках пропавшей матери, и попытки Дэна установить причину страшного пожара, произошедшего в апартаментах «Виссер». В «Архив 81» режиссер элегантно вплетает отсылки к культовому кино – «Ребенку Розмари», «Сиянию» Кубрика, «Ведьме из Блэр» и даже «Солярису» Тарковского, поэтому сериал понравится не только фанатам мистических хорроров с неожиданным финалом, но и всем киноманам.

Архив 81

В маленьком городке в Оклахоме нашли труп зверски убитого мальчика. Подозреваемого быстро задерживают – это тренер бейсбольной юношеской команды Терри Мэйтленд, который был на записях камер видеонаблюдения. Но на допросе мужчина отрицает вину и заявляет, что в это время находился на конференции в другом городе. Детективы начинают расследование, и чем больше они погружаются в это дело, тем запутаннее и страшнее оно становится.

Сериал «Чужак», снятый по одноименному роману Стивена Кинга, – качественный слоубернер. Он медленно погружает зрителя в мрачную атмосферу небольшого городка, а ощущение всеобъемлющего страха, в котором живут местные после жестокого убийства, передается и зрителю. Режиссер периодически разбавляет монотонную депрессивную обстановку «Чужака» шокирующими подробностями расследования исчезновения детей. Детектив со сверхъестественным подтекстом интригует с самых первых минут – кажется, что в этом деле замешано нечто потустороннее и пугающее. Однако вопрос «Виновен ли Терри Мэйтленд?» остается открытым вплоть до финальных серий, поэтому от сериала невозможно оторваться.

Чужак

Дэвид преподает в Кембридже и занимается разоблачением людей, которые общаются с духами. Герой получает письмо от няни, работающей в старинном поместье, – женщину преследуют призраки. Дэвид надеется быстро раскрыть мистификацию, но ему предстоит столкнуться с темными секретами семьи Мэриллов, которые куда страшнее злых духов.

«Дом призраков» начинается как классический детектив, в котором герой ищет объяснение сверхъестественным явлениям. Сначала кажется, что все мистическое в фильме – это розыгрыши Кристины и ее старших братьев. Но когда Дэвид сам начинает ощущать потустороннее присутствие – слышать странные звуки, голоса и видеть пугающие тени, – закрадывается подозрение, что в доме Мэриллов что-то нечисто. Но режиссер картины Льюис Герберт продолжает играть со зрителем, заставляя его гадать: герой сходит с ума и видит то, чего нет, или в особняке действительно поселились темные силы?. «Дом призраков» – не только мистический детектив с шокирующим финалом, но и красивая готическая история с туманами, могильным холодком и сложными травмированными героями, которые запутались в себе. Одним из продюсеров ленты выступил Фрэнсис Форд Коппола.

Дом призраков

В Исландии произошло извержение вулкана Катла, который долго находился в спячке. В маленький город у его подножия стали возвращаться люди, которые умерли или уехали много лет назад. Они не помнят своих имен и до смерти пугают местных жителей, которые верят в пробуждение древней демонической силы.

«Катла» – мистический сериал мастера детективных триллеров исландца Бальтасара Кормакура. За основу сюжета режиссер берет страх встречи со своим двойником и в шести сериях исследует реакцию людей на появление собственных доппельгангеров и копий умерших близких. Естественно, не все герои выдерживают происходящее и постепенно слетают с катушек. Причину, по которой люди приходят из вулкана, Кормакур не раскрывает вплоть до финальной серии, держа зрителя в постоянном напряжении и пугая его зловещими моментами с «вернувшимися» и суровой, почти мифической исландской природой. Игры со временем здесь не такие сложносочиненные, как в той же «Тьме», но не менее интересные, а повествование развивается медленно, затягивая зрителя в мистический хоррор, полный загадок и жутких открытий.

Катла

Молодой констебль Икабод Крейн расследует серию загадочных убийств в деревушке, окутанной туманами. Местные верят, что за жуткими смертями стоит всадник без головы, но эта история куда сложнее, чем кажется на первый взгляд.

«Сонная лощина» готического сказочника Тима Бертона – не только страшная экранизация повести Вашингтона Ирвинга, но и лихо закрученный мистический детектив с ведьмовством, семейными тайнами, исчадием ада – непобедимым всадником без головы и поисками настоящего убийцы. Меланхолические осенние пейзажи, печальные герои, тоскующие по романтике, трогательная история любви и леденящая душу атмосфера рассказов Эдгара По – то, что делает «Сонную лощину» Бертона фильмом, воплощающим осенний дух и самым эстетическим хоррор-детективом.

Сонная лощина

Лаура провела детство в приюте. Она возвращается в это место спустя тридцать лет вместе с мужем и сыном. Героиня хочет восстановить дом и взять под опеку детей с инвалидностью. Сын Лауры ведет себя странно. Он играет с воображаемыми друзьями и затем бесследно исчезает. Чтобы найти сына, женщина должна столкнуться с прошлым и призраками детей, обитающих в приюте.

Продюсером «Приюта» был мексиканский режиссер Гильермо дель Торо («Лабиринт Фавна», «Багровый пик»), прославившийся своими мрачными работами, полными мистики, и получивший «Оскар» за «Форму воды» в 2018 году. Фильм лишен клише, которые свойственны хоррорам про призраков, – нет здесь ни духов, наводящих ужас своим обликом, как в «Женщине в черном» или «Тринадцати приведениях», ни внезапных скримеров. Единственное, от чего пробегает холодок, – это маска одного из мертвых детей, замкнутое пространство дома XIX века и сама история о неупокоенных душах сирот. «Приют» – один из самых запутанных и неочевидных детективов, который водит за нос зрителя весь фильм, вынуждая его поверить в жестокость привидений, а в итоге ошарашивает самым очевидным объяснением внезапного исчезновения ребенка.