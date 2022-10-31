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Киноафиша Новости Режиссером «Венома 3» выступит сценаристка первых двух частей Келли Марсел

Режиссером «Венома 3» выступит сценаристка первых двух частей Келли Марсел

31 октября 2022 11:42
Режиссером «Венома 3» выступит сценаристка первых двух частей Келли Марсел

У Марсел установилось отличное взаимопонимание с Томом Харди.

Третий «Веном» обрел режиссера. Согласно Deadline, постановкой следующей главы приключений Эдди Брока и его дружелюбного симбиота займется постоянная сценаристка и продюсер франшизы Келли Марсел — для нее это будет полнометражный дебют.

По словам приближенных, у Келли отличное взаимопонимание с Томом Харди. Сообщается, что она буквально на одной волне с центральной звездой. Кроме того, актер помогал ей с идеями для «Венома 3», из-за чего он будет упомянут как соавтор истории. Сейчас Марсел доводит материал до формата полноценного сценария. Какие-либо дополнительные подробности кинокомикса пока не разглашаются, но в концовке прошлой ленты намекнули на возвращение персонажа Стивена Грэма. Также некоторые питают надежду на участие одной из версий Человека-паука, но дальше слухов эта информация пока так и не продвинулась.

Оригинального «Венома» (2018) снял Рубен Фляйшер, тогда как режссером прошлогоднего сиквела выступил Энди Серкис. С коммерческой точки зрения обе картины добились успеха, собрав в мировом прокате свыше $1,3 млрд.

Производственные сроки «Венома 3» пока неизвестны, но предполагается, что съемки стартуют до конца следующего года. Премьера может состояться в 2024 году.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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