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Киноафиша Новости Николас Холт пополнит актерский состав фильма Роберта Эггерса «Носферату»

Николас Холт пополнит актерский состав фильма Роберта Эггерса «Носферату»

10 октября 2022 11:26
Николас Холт пополнит актерский состав фильма Роберта Эггерса «Носферату»

Исполнителю предлагают роль, которая предназначалась Гарри Стайлсу.

В актерском составе ремейка «Носферату» от режиссера и сценариста Роберта Эггерса («Варяг», «Маяк», «Ведьма») вот-вот произойдет еще одно звездное пополнение. Согласно сведениям издания Deadline, об участии в фильме сейчас договаривается Николас Холт («Великая»). Он составит экранную компанию Биллу Скарсгарду («Оно») и Лили-Роуз Депп («Кумир»).

Действие картины развернется в Германии XIX века. В центре повествования готической ленты окажется страдающая от наваждений молодая девушка (Депп), оказавшаяся объектом одержимости древнего вампира (Скарсгард). Голодный кровосос из Трансильвании преследует перепуганную даму и если ничего не предпринять, исход у этой истории будет трагический.

Эггерс связан с проектом уже много лет. В 2019 году фильм был очень близок к реализации, но из-за пандемии и сопутствующих факторов ничего не сложилось. Тогда Эггерс планировать утвержить на главные «человеческие» роли Аню Тейлор-Джой и Гарри Стайлса. По словам репортера Джастина Кролла, теперь роль Стайлса постановщик планирует отдать Холту. Если верить старым инсайдерским данным, артист сыграет агента по недвижимости Томаса Хаттера, мужа героини Депп.

За производство «Носферату» отвечает студия Focus Features. Съемки начнутся до конца этого года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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