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Киноафиша Новости «Треугольник печали» Рубена Эстлунда выйдет в российский прокат

«Треугольник печали» Рубена Эстлунда выйдет в российский прокат

25 октября 2022 12:42
«Треугольник печали» Рубена Эстлунда выйдет в российский прокат

Картина получила главный приз на прошлом Каннском кинофестивале.

Мрачная сатирическая комедия Рубена Эстлунда «Треугольник печали», завоевавшая в этом году «Золотую пальмовую ветвь» на 75-м Каннском кинофестивале, получила официальную дату российской премьеры. Компания A-One Films выпустит фильм в отечественный кинопрокат 1 декабря.

В центре сюжета окажется группа претенциозных богачей, отправившаяся в роскошный круиз на шикарном лайнере. Основные действующие лица: пара супермоделей, русский олигарх, британские торговцы оружием и эксцентричный капитан-марксист, имеющий непреодолимую тягу к спиртному. Во время мощного шторма судно терпит крушение посреди океана, из-за чего этим колоритным личностями придется учиться приспосабливаться к жизни на необитаемом острове. В дикой местности привычная социальная иерархия оказывается недееспособной, потому что пищу умеет добывать только уборщица.

Картина стала последним кинопроектом молодой южноафриканской модели и актрисы Чарлби Дин Крик, которая умерла в конце лета при загадочных обстоятельствах. В многочисленный исполнительский ансамбль фильма вошли Вуди Харрельсон, звезда триллера «Там, где раки поют» Харрис Дикинсон, а также Жан-Кристоф Фолли, Долли Де Леон, Аманда Уокер, Златко Бурич, Ирис Бербен, Вики Берлин, Оливер Форд Дейвис, Хенрик Дорсин, Каролина Джиннинг, Арвин Кананян и Сунньи Меллес.

Фото: Plattform-Produktion
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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