Netflix выпустил новый трейлер военного фильма «На Западном фронте без перемен»

Потоковый сервис Netflix представил полноценный трейлер военной драмы «На Западном фронте без перемен» — масштабной экранизации одноименного романа Эриха Марии Ремарка. Стриминговый релиз картины состоится уже на следующей неделе, 28 октября.

События показаны от лица немецкого солдата Пауля Боймера (Феликс Каммерер), который является участником Первой мировой войны. Следуя примеру своих одноклассников, главный герой добровольно идет на фронт, где сталкивается со всеми ужасами боевых действий. На собственной шкуре он познает, как изначальная эйфория от сражений вскоре перетекает в вопиющий страх, когда ему приходится в буквальном смысле бороться за свою жизнь, терять товарищей и прозябать в окопах.

Классический бестселлер когда-то считался антивоенным произведением, потому что авторское мнение в нем стояло в остром противоречии с признанной жанровой литературой. Книга уже неоднократно была адаптирована в разных форматах, а версия 1930-го даже завоевала две премии «Оскар». Новая экранизация также нацелена на награды — лента представит Германию в конкурсе предстоящего «Оскара».

Режиссером фильма выступает Эдвард Бергер («Патрик Мелроуз», «Террор»). Сценарий вместе с постановщиком разработали журналист Иен Стокелл и актриса Лесли Патерсон. В основной каст вошли Даниэль Брюль, Себастьян Хюльк, Альбрехт Шух, Антон фон Люк, Девид Штрисов, Эдин Хасанович, Джо Вайнтрауб, Люк Фейт, Михаэль Виттенборн и Андреас Делер.

Мировая премьера фильма с успехом прошла этой осенью в рамках 47-го международного кинофестиваля в Торонто. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг фильма составляет внушительные 93% положительных отзывов, так что заявка на главную кинонаграду мира вполне обоснована.