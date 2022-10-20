Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Большое путешествие. Специальная доставка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Netflix выпустил новый трейлер военного фильма «На Западном фронте без перемен»

Netflix выпустил новый трейлер военного фильма «На Западном фронте без перемен»

20 октября 2022 17:00
Netflix выпустил новый трейлер военного фильма «На Западном фронте без перемен»

Премьера масштабной экранизации классического романа состоится уже на следующей неделе.

Потоковый сервис Netflix представил полноценный трейлер военной драмы «На Западном фронте без перемен» — масштабной экранизации одноименного романа Эриха Марии Ремарка. Стриминговый релиз картины состоится уже на следующей неделе, 28 октября.

События показаны от лица немецкого солдата Пауля Боймера (Феликс Каммерер), который является участником Первой мировой войны. Следуя примеру своих одноклассников, главный герой добровольно идет на фронт, где сталкивается со всеми ужасами боевых действий. На собственной шкуре он познает, как изначальная эйфория от сражений вскоре перетекает в вопиющий страх, когда ему приходится в буквальном смысле бороться за свою жизнь, терять товарищей и прозябать в окопах.

Классический бестселлер когда-то считался антивоенным произведением, потому что авторское мнение в нем стояло в остром противоречии с признанной жанровой литературой. Книга уже неоднократно была адаптирована в разных форматах, а версия 1930-го даже завоевала две премии «Оскар». Новая экранизация также нацелена на награды — лента представит Германию в конкурсе предстоящего «Оскара».

Режиссером фильма выступает Эдвард Бергер («Патрик Мелроуз», «Террор»). Сценарий вместе с постановщиком разработали журналист Иен Стокелл и актриса Лесли Патерсон. В основной каст вошли Даниэль Брюль, Себастьян Хюльк, Альбрехт Шух, Антон фон Люк, Девид Штрисов, Эдин Хасанович, Джо Вайнтрауб, Люк Фейт, Михаэль Виттенборн и Андреас Делер.

Мировая премьера фильма с успехом прошла этой осенью в рамках 47-го международного кинофестиваля в Торонто. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг фильма составляет внушительные 93% положительных отзывов, так что заявка на главную кинонаграду мира вполне обоснована.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
Что посмотреть на выходных: «Американскую историю ужасов», мрачный сай-фай и судебную драму Что посмотреть на выходных: «Американскую историю ужасов», мрачный сай-фай и судебную драму Читать далее 21 октября 2022
5 случаев, когда кино наглядно показывает разрушительное влияние детских травм 5 случаев, когда кино наглядно показывает разрушительное влияние детских травм Читать далее 20 октября 2022
Рэмбо 40 лет спустя: как культовая серия фильмов прошла путь от расцвета до полной деградации и обратно Рэмбо 40 лет спустя: как культовая серия фильмов прошла путь от расцвета до полной деградации и обратно Читать далее 20 октября 2022
Вы не сможете это досмотреть: 7 фильмов, которые могли бы получить «Оскар» за самые шокирующие сцены Вы не сможете это досмотреть: 7 фильмов, которые могли бы получить «Оскар» за самые шокирующие сцены Читать далее 21 октября 2022
Угасшие звезды: как сейчас выглядят актеры, которые были на пике популярности в 90е Угасшие звезды: как сейчас выглядят актеры, которые были на пике популярности в 90е Читать далее 19 октября 2022
Подсели на иглу: 5 сериалов о наркобизнесе Подсели на иглу: 5 сериалов о наркобизнесе Читать далее 19 октября 2022
Завтра никогда не наступит: 6 фильмов о временных петлях Завтра никогда не наступит: 6 фильмов о временных петлях Читать далее 20 октября 2022
Твое тело, твое дело: Киноафиша приглашает на показ фильма «Звоните Джейн» Твое тело, твое дело: Киноафиша приглашает на показ фильма «Звоните Джейн» Читать далее 21 октября 2022
Все не то, чем кажется: 6 самых запутанных мистических детективов Все не то, чем кажется: 6 самых запутанных мистических детективов Читать далее 19 октября 2022
По ту сторону закона: 5 лучших российских криминальных сериалов, которые заставят вас переживать за преступников По ту сторону закона: 5 лучших российских криминальных сериалов, которые заставят вас переживать за преступников Читать далее 20 октября 2022
Related video