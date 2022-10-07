Что посмотреть на выходных: «Восставший из ада», первый хоррор от Marvel и комедию о средневековье

На этой неделе стриминги предлагают разгадать тайны старого пансиона, поехать с Данилой Козловским и Александром Петровым в Петербург, саботировать свадьбу средневековой принцессы и отразить нападки зомби.

7 октября, Disney+

Кому смотреть: тем, кто давно ждет от Marvel чего-то свежего.

Алая ведьма в фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» Сэма Рэйми дала фанатам повод поговорить о робких шагах Marvel в сторону хоррора. Хеллоуинский спешл «Ночной оборотень» — первая настоящая попытка кинокомпании в этом жанре. По сюжету, некто собирает в одном месте таинственную группу необычных охотников и объявляет, что их добыча находится среди них же. Картина напоминает классические черно-белые фильмы про монстров, какие компания Universal делала в основном в 30–40-х годах. Главную роль, собственно, Ночного оборотня, или Джека Рассела, исполнил Гаэль Гарсия Берналь («Эма: Танец страсти»). В режиссерском кресле — Майкл Джаккино. Для композитора «Вверх», «Тайны Коко» и последнего «Бэтмена» «Ночной оборотень» — дебют в режиссуре.

Ночной оборотень

5 октября, Okko

Кому смотреть: тем, кто не смотрел «Зомби одним планом!» и любит кино про съемки кино.

Пять «Оскаров», добытые картиной «Артист», не отняли у ее режиссера Мишеля Хазанавичуса охоту снимать фильмы категории «Б». Открывавший Канны «Убойный монтаж» по сути — ремейк культового комедийного трэша «Зомби одним планом!» японца Синъитиро Уэда. В центре сюжета — режиссер (Ромен Дюрис), который вывозит на своих плечах съемки ужастика про зомби-апокалипсис, даже несмотря на то, что его актеров и команду действительно атакуют ходячие мертвецы. Те, кто уважают японский оригинал, меташутки Хазанавичуса не оценили, но на многих наших критиков картина подействовала умиляюще. Хаос на съемках, трогательно претворяемый в кое-какой порядок, юмор и тезис про магию кино сделали свое дело.

Убойный монтаж

5 октября, Netflix

Кому смотреть: всем поклонникам Стивена Кинга.

Опубликованный два года назад сборник новых повестей Стивена Кинга тут же разобрали на экранизации. Права на рассказ «Крыса» приобрел Бен Стиллер, на «Жизнь Чака» — Даррен Аронофски, а «Телефоном мистера Харригана» завладели Райан Мерфи и компания Blumhouse. Команду последних дополнил режиссер Джон Ли Хэнкок, чья картина «Невидимая сторона» была в свое время номинирована на главный «Оскар» и принесла актерскую статуэтку Сандре Буллок. Хэнкок сам адаптировал повесть Кинга для экрана. Речь в ней идет о мальчике (Джейден Мартелл из «Оно»), который дарит престарелому соседу в знак дружбы iPhone. Когда дед умирает, парень кладет телефон в карман его похоронного костюма. Однажды на эмоциях отправив на погребенный телефон голосовое сообщение, подросток неожиданно получает ответ.

Телефон мистера Харригана

Разговоры с убийцей: Записи Джеффри Дамера

7 октября, Netflix

Кому смотреть: тем, кто не боится попробовать понять мышление известного серийного убийцы.

Недавний сериал плодовитого Райана Мерфи про маньяка Джеффри Дамера в исполнении Эвана Питерса оказался, несмотря на скепсис, очень популярным. Настолько, что тут же взлетел в топ Netflix, став вторым по просмотрам после возвращения «Очень странных дел». Поддержать его успех способна новая глава документального проекта Джо Берлингера, где некрофил и каннибал Джеффри Дамер предстает на экране уже собственной персоной. Режиссер использовал архивные кадры, фотографии и, главное, аудиозаписи адвокатов преступника, на которых тот подробно рассказывает, как он выбирал жертв и что им двигало. И пока третьего сезона «Охотника за разумом» не предвидится, тру-крайм проект Берлингера — неплохой способ скрасить ожидание. Помимо трех серий о Дамере, у него также, кстати, есть «Записи Теда Банди» и разговоры с Клоуном-убийцей Джоном Уэйном Гейси.

Разговоры с убийцей: Записи Джеффри Дамера

7 октября, Netflix

Кому смотреть: фанатам шоу и тем, кто любит комедийные сериалы, не игнорирующие политический контекст.

Создательница шоу Лиза МакГи завершает свое любовное письмо родным ирландским местам третьим сезоном. Северная Ирландия, где прошло ее детство, в 90-х продолжала переживать затяжной конфликт с властями Великобритании. Именно в это время сценаристка помещает пятерку своих смешных и трогательных тинейджеров, которые слушают The Cranberries и Ace of Base, ходят в куртках-бомберах и пытаются понять, чего хотят. Новый сезон подводит к Белфастскому соглашению, а это значит, что и героям придется задуматься о том, куда двигаться дальше. Кроме того, фанатов наконец ждет романтическая линия Эрин и Джеймса. Никола Кохлан («Бриджертоны») в интервью не раз заявляла, что сценарий проработан до мелочей и финал поклонников не разочарует.

Девчонки из Дерри

7 октября, Hulu

Кому смотреть: тем, кто не против реанимации уже почти изжившей себя франшизы.

Давно буксовавшая на месте серия фильмов ужасов получила ребут. И выглядит он как спасительный. Режиссером выступил Дэвид Брукнер, восходящая звезда жанра: его «Дом на другой стороне» стал одним из хитов кинофестиваля «Сандэнс». В перезапуске постановщик обещает оммаж культовому первому фильму Клайва Баркера, но планирует вывести сюжет на новый уровень. История все также начинается с головоломной шкатулки, известной под названием Конфигурация Плача. Ее собирает молодой человек, жаждавший запредельных наслаждений. Однако она открывает портал в ад, откуда приходят сенобиты, получающие удовольствие от ритуальных пыток и боли. Роль нового Пинхеда, в рассказе-источнике описанного как «бесполое существо», исполнила Джеми Клейтон, трансгендерная актриса. Известно, что в новой версии в центре сюжета окажется девушка.

Восставший из ада

7 октября, Netflix

Кому смотреть: тем, кто искал атмосферный хеллоуинский сериал.

После «Полуночной мессы» Майк Флэнеган выпускает «Полуночный клуб», что уже заставляет гадать о некой трилогии. Однако новый сериал хоррормейкера никак не связан с предыдущим. Флэнеган экранизирует книгу своего детства писателя Кристофера Пайка. Наверняка многие помнят похожие книжки в мягких обложках из серий «Ужастики» или «Страшилки». Так вот Пайк у нас издавался в общих «Страшилках», а в Америке его личная многочисленная серия пользовалась еще большей популярностью. Действие «Клуба полуночников» происходит в хосписе, где заботятся о неизлечимо больных детях. Чтобы отвлечься от своей участи, каждую ночь подростки собираются в библиотеке и рассказывают друг другу страшные истории (возможно, эту конструкцию Флэнеган использует, чтобы показать еще несколько историй пера Пайка). Однажды что-то заставляет их заключить договор: тот, кто умрет первым, должен любым способом подать знак остальным из загробного мира.

Клуб полуночников

Кэтрин по прозвищу Птичка

7 октября, Prime Video

Кому смотреть: фанатам Лины Данэм, бунтующим подросткам и их родителям.

Комедия от Лины Данэм, создательницы любимого миллениалами сериала «Девочки», рассказывает о леди Кэтрин (Белла Рэмси), младшей дочери высокопоставленного лорда Ролло (Эндрю Скотт). Он растратил все свое состояние и теперь задумал повыгоднее выдать дочку замуж. Самые разные женихи начинают навещать его замок, чтобы заявить о своих намерениях, но Кэтрин каждый раз находит поводы — то нелепые, то по-настоящему остроумные — отвадить жениха. Как бы ни упрашивал ее отец, независимость для девушки 1290 года — это святое.

Данэм в феминистском ключе экранизирует популярную детскую книгу американской писательницы Карен Кашман. Премьера комедии прошла на кинофестивале в Торонто, и пресса была к картине в общем благосклонна. Особенно критики отметили игру и энергию Бэллы Рэмси, так что теперь можно гораздо меньше волноваться за роль Элли, которую актриса должна исполнить в предстоящей экранизации «Одних из нас».

Кэтрин по прозвищу Птичка

3 октября, more.tv

Кому смотреть: тем, кому интересно взглянуть на дуэт популярных артистов в ностальгическом ромкоме.

Данила Козловский и Александр Петров — две звезды российского кино — снимаются в сериале Валерия Тодоровского. После прорывной «Оттепели» новый (всего лишь второй) сериал режиссера ждали по меньшей мере с интересом. «Надвое» — это мелодрама про двух преуспевающих москвичей, которые приезжают в командировку Питер. Там оба встречают по девушке и влюбляются. Сюжет проходит в разговорах героев о зарождающихся чувствах, поездках между рабочей, рутинной, «холодной» Москвой и расслабленным, более свободным и «теплым» Питером. Тодоровский посвятил этот легкий романтический сериал супруге Евгении Брик, которая умерла в феврале этого года из-за рака.