Вслед за «Стуком в дверь» М. Найт Шьямалан выпустит еще один триллер

Кинокомпания Universal поставила новый триллер М. Найта Шьямалана в расписание своих будущих кинотеатральных релизов.

Фильм выйдет в прокат 5 апреля 2024 года, это выходные после празднования Пасхи. Других крупных релизов в эти же дни не запланировано, но в будущем ситуация может измениться. Никаких дополнительных подробностей о проекте пока нет.

Эта картина станет уже шестым совместным проектом Шьямалана и Universal. Предыдущими их фильмами были «Визит», «Сплит», «Стекло» и «Время», которые в сумме принесли компании $713 млн.

Пятым проектом станет еще не выведший «Стук в дверь» с Дэйвом Батистой («Стражи Галактики»), Джонатаном Гроффом («Охотник за разщумом»), Рупертом Гринтом («Гарри Поттер»), Никки Амука-Берд («Доводы рассудка») и Беном Элдриджем («Пенниуорт») в главных ролях. По сюжету, маленькая девочка и ее родители попадают в заложники к вооруженным незнакомцам, которые требуют, чтобы семья помогла им предотвратить апокалипсис.

Шьямалан известен в первую очередь как режиссер загадочных остросюжетных триллеров. Среди самых известных его работ — фильмы «Шестое чувство» с Брюсом Уиллисом, «Таинственный лес» с Хоакином Фениксом и «Явление» с Марком Уолбергом.