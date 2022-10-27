Кристиан Бэйл расследует загадочную смерть кадета в тизере готического хоррора «Всевидящее око»

Актер сыграл детектива, который объединяется с молодым Эдгаром Алланом По.

Стриминговый сервис Netflix представил дебютный тизер мрачного готического хоррора с Кристианом Бэйлом и Гарри Меллингом «Всевидящее око» (The Pale Blue Eye). Фильм является экранизацией одноименного романа Луиса Байарда. В многообещающей ленте звезда «Темного рыцаря» сыграл уставшего от жизни детектива, занимающегося поиском серийного убийцы.

Действие развернется в 30-х годах XIX века. В центре повествования — разочаровавшийся во всем частный сыщик Август Лэндор (Бэйл). Главного героя втайне нанимают для секретного расследования вопиюще жестокого убийства кадета, произошедшего в Вест-Пойнтской военной академии. Протагонисту необходимо сделать все как можно более деликатно, но его задачу сильно усложняют кадеты, давшие обет молчания. Выбраться из тупика детективу помогает один из воспитанников училища — талантливый молодой человек по имени Эдгар Аллан По (Меллинг), которого вскоре мир узнает как величайшего мастера психологической прозы.

Сценаристом и режиссером картины выступает Скотт Купер, создатель «Оленьих рогов», «Недругов», «Черной мессы», «Из пекла» и «Сумасшедшего сердца». Вместе с Бэйлом и Меллингом в именитый актерский состав вошли Джиллиан Андерсон («Сексуальное просвещение»), Люси Бойнтон («Богемская рапсодия»), Шарлотта Генсбур («Нимфоманка»), Тимоти Сполл («Уильям Тернер»), Тоби Джонс («Девушка»), Фред Хехингер («Крэйвен-охотник»), Гарри Лоути («Джокер: Безумие на двоих»), Хэдли Робинсон («Бунтарка») и Роберт Дювалл («Судья»).

Ограниченный кинотеатральный релиз картины намечен на 23 декабря, а на Netflix «Всевидящее око» выйдет 6 января 2023 года.