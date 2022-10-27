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Киноафиша Новости Вселенная «Йеллоустоуна» расширяется: приквел «1923» будет состоять из двух сезонов

Вселенная «Йеллоустоуна» расширяется: приквел «1923» будет состоять из двух сезонов

27 октября 2022 15:05
Вселенная «Йеллоустоуна» расширяется: приквел «1923» будет состоять из двух сезонов

Шоураннер Тейлор Шеридан вынашивает грандиозные планы на будущее популярной вестерн-франшизы.

По информации издания Deadline, мини-сериал «1923», приквел популярного вестерна «Йеллоустоун», будет состоять как минимум из двух сезонов.

Сюжет будущего шоу оказался настолько большим, что шоураннеру Тейлору Шеридану пришлось просить о его продлении на еще один сезон. Продюсерские компании 101 Studios и MTV Entertainment Studios поддержали амбиции Шеридана и сейчас ведут переговоры с членами актерского состава для их возвращения к ролям в следующем сезоне.

При этом шоураннер так глубоко погрузился в разработку истории династии Даттон, представители которой выступают главными героями «Йеллоустоуна» и «1923», что он уже начал планировать еще два отдельных сериала о их борьбе за семейное ранчо в 1940-х и 1960-х годах. Также творческая команда планирует создать спин-офф шоу под названием «6666» об одноименном ранчо в Техасе, но детали его сюжета пока неизвестны.

Оба сезона «1923» будет состоять из восьми эпизодов. Главные роли в них исполнят Харрисон Форд, Хелен Миррен, Марли Шелтон и Роберт Патрик. Хотя большая часть действия посвящена строительству обширного ранчо Даттонов в Монтане, съемки первого сезона также проходили в Южной Африке, Танзании и на Мальте.

В то же время к выходу готовится пятый сезон «Йеллоустоуна», его премьера состоится 13 ноября.

Фото: Paramount Network
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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