Все ради фанатов: Дуэйн Джонсон рад успеху «Черного Адама» у рядовых зрителей

Зрительская оценка фильма на Rotten Tomatoes держится на одном уровне с трилогией Кристофера Нолана о Бэтмене.

За первые дни в североамериканском прокате «Черный Адам» заработал $67 млн, что стало личным рекордом для Дуэйна Джонсона. Еще ни разу фильмы, где актер сыграл центральную роль, не собирали такую внушительную сумму за стартовый уик-энд. Критики приняли фильм неоднозначно, зато реакция обычных зрителей преимущественно положительная — на сайте Rotten Tomatoes рейтинг одобрения картины у профессиональных обозревателей составляет сейчас всего 39% против 90% у обычной аудитории. Среди кинопроектов по комиксам DC рейтинг выше лишь у «Бэтмена: Начало» и «Темного рыцаря» Кристофера Нолана.

На этом фоне воодушевленный Джонсон написал в своем микроблоге благодарственный комментарий, в котором выразил почтение рядовым зрителям:

«Огромное спасибо фанатам за потрясающую зрительскую оценку «Черного Адама», которая составляет 90%. Это самый высокий зрительский бал для кинотеатрального проекта DC со времен «Темного рыцаря». Как и всегда, мы делаем все ради фанатов. Мы рады доставлять вам удовольствие. И да, дождитесь окончания титров».

Как известно, после завершения коротких титров на экране появляется Генри Кавилл в образе Супермена, тем самым намекая на грядущий кроссовер Черного Адама и Человека из стали.