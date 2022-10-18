Звезде «Флэша» Эзре Миллеру грозит тюремный срок до 26 лет

Эзра Миллер продолжает разбираться с последствиями своего вызывающего поведения. Накануне актеру пришлось отвечать перед Верховным судом штата Вермонт на обвинения в краже со взломом. Миллер категорически отрицает свою вину. Ниже приведено официальное заявление его адвоката Лизы Б. Шелкрот:

«Эзра Миллер сегодня утром не признал себя виновным по пункту обвинения в краже со взломом и пункту обвинения в мелком воровстве. Он принял установленные судом условия никак не контактировать с жильцами. Эзра выражает признательность своей семье и друзьям за любовь и поддержку — они продолжают оказывать бесценное влияние на его психическое здоровье».

Инцидент произошел в мае этого года. Эзра забрался в пустующую домашнюю резиденцию семейной пары в городе Стэмфорд и выкрал оттуда несколько бутылок алкоголя. Полиция вычислила его благодаря показаниям очевидцев и данным с камер наблюдения, а в августе он попался и был выпущен под залог. Стоимость украденного имущества составила менее 900 долларов.

При самом худшем сценарии, т.е. если Миллера признают виновным по обоим пунктам, ему будет грозить до 26 лет тюрьмы и максимальный штраф в размере 1000 долларов.

Это лишь один из многочисленных проступков звезды за последнее время, но не так давно Миллер публично раскаялся, пообещав выплатить всем жертвам достойную денежную компенсацию. По словам западных инсайдеров, важное влияние на актера оказало руководство студии Warner Bros. Своими действиями исполнитель мог погубить прокат дорогостоящего «Флэша», но сейчас ситуацию всячески стараются урегулировать, и этой осенью Миллер даже принял участие в дополнительных съемках. Премьера кинокомикса DC намечена на 23 июня 2023 года.