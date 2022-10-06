Братья Руссо приступили к съемкам нового фильма с Милли Бобби Браун

Создатели «Мстителей: Финал» и «Серого человека» братья Энтони и Джо Руссо официально приступили к съемкам своего следующего режиссерского проекта — экранизации иллюстрированного романа-антиутопии Симона Столенхага «Электрический штат». В качестве подтверждения кинематографисты опубликовали в своем общем микроблоге фотографию титульного листа сценария.

Главные роли в фильме сыграют Милли Бобби Браун («Очень странные дела») и Крис Пратт («Стражи Галактики»). В остальном касте заняты Мишель Йео («Все везде и сразу»), Стэнли Туччи («Милые кости»), Брайан Кокс («Наследники»), Джейсон Александер («Сайнфелд»), Дженни Слейт («Веном») и Мартин Клебба (франшиза «Пираты Карибского моря»).

Действие футуристической драмы развернется в альтернативной Америке 1997 года на фоне глобальной техногенной катастрофы. В центре сюжета окажется молодая сирота (Браун), которая отправляется в опасное путешествие к западному побережью в надежде найти своего младшего брата. Чем ближе она подбирается к месту назначения, тем более удивительным становится окружающий ее мир. Сопровождают героиню загадочный робот и странный бродяга (Пратт).

За адаптацию проекта отвечают Кристофер Маркус и Стивен МакФили, работавшие с Руссо над упомянутым «Серым человеком», а также сольными лентами про Капитана Америку и команду Мстителей. Производство курирует продюсерская компания режиссеров AGBO и потоковый сервис Netflix, выделивший на съемки порядка $200 миллионов. Работа проходит в Атланте.