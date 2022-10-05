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Киноафиша Новости Тайриз Гибсон сражается за свою жизнь в трейлере брутального боевика «Система»

Тайриз Гибсон сражается за свою жизнь в трейлере брутального боевика «Система»

5 октября 2022 13:42
Тайриз Гибсон сражается за свою жизнь в трейлере брутального боевика «Система»

Актер сыграл морпеха, который участвует в тюремных боях без правил.

На официальном YouTube-канале The Avenue Film появился дебютный трейлер брутального тюремного боевика «Система», главную роль в котором сыграл Тайриз Гибсон. Вместе со звездой «Форсажа» в ленте снялись номинант на премию «Оскар» Терренс Ховард («Железный человек») и Джереми Пивен («Красавцы»). Фильм выйдет в ограниченный прокат 28 октября, а цифровой релиз состоится спустя неделю — 4 ноября.

В центре сюжета окажется бывший морской пехотинец Терри Сэвидж (Гибсон). В попытке найти деньги на лекарство для больной дочери, главный герой идет на ограбление, но его арестовывают. Учитывая достойную биографию, ему предлагают пойти на сделку: под прикрытием Терри нужно будет сыграть заключенного в тюрьме, где происходят настоящие неистовства. Задача протагониста — выяснить, что на самом деле творится за ширмой. Учреждение находится под контролем местного безумного надзирателя, устраивающего в подвале тюрьмы настоящие подпольные бои. Для свободы Сэвиджу необходимо стать участником турнира и выжить в нем.

В остальной актерский состав вошли Лил Яри, Дэвид Джозеф Мартинес, Лаура Алеман, Рик Райц, Калеб Спиллъярдс, Хоук Уолтс и Ариэль Препети. Сценаристом и режиссером выступает Даллас Джексон («Вас приветствует внезапная смерть», «Триллер»).

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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