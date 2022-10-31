Глава студии Marvel объяснил важность «Черной Пантеры 2» для Пятой и Шестой фаз MCU

Четвертая фаза киновселенной Marvel приближается к своему логическому концу. Закроет ее сиквел «Черной Пантеры», а роль переходного мостика к следующему циклу на этот раз выполнит праздничный спецвыпуск «Стражей Галактики». На мировой премьере «Черной Пантеры: Ваканда навсегда» президент студии Marvel и главный архитектор MCU Кевин Файги объяснил важность данной картины для будущих фаз, а также пояснил, почему именно этой лентой было решено завершить Четвертую фазу:

«Причина, по которой «Черная Пантера: Ваканда навсегда» закрывает Четвертую фазу — также держим в уме праздничный спецвыпуск «Стражей Галактики», — заключается в том, что все наши фазы по своей сути о знакомствах. И концовка текущей заставляет задуматься об большой группе персонажей, которых мы повстречали за это время. В «Ваканде навсегда» мы знакомим зрителей с совершенно новым королевством и персонажем, который является основой всего, что мы делаем в Marvel».

Файги имеет в виду Нэмора (Теноч Уэрта), который потенциально должен стать одним из ключевых действующих лиц «Мстителей: Секретные войны» — финальной части «Саги мультивселенной», которая войдет в Шестую фазу MCU. По крайней мере, так было в комиксах. Среди главных новичков четвертой фазы стоит назвать Шан-Чи, Лунного рыцаря, Женщину-Халка, Елену Белову, Мисс Марвел, Агента США и Вечных.