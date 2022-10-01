Что смотреть в октябре: хэллоуинские хорроры, фэнтези о Добре и Зле и вестерны в осенних тонах

6 октября

Режиссер «Движения вверх» Антон Мегердичев снял масштабное кино по книге Алексея Иванова. Роман рассказывает о конфликте христианской Московии и уральской Пармы, пермской языческой земли. Доблестный князь Михаил (Александр Кузнецов) выбирает в жены ведьму-язычницу Тиче (Елена Ербакова) и выступает против имперских аппетитов московского князя — сначала дипломатично, затем с мечом в руках. Если все же попробовать не оскорбиться качеством компьютерной графики этого древнерусского фэнтези, то, помимо благородной сюжетной задумки, можно получить в придачу не столько полцарства, сколько впечатляющую батальную сцену. А по меркам российских блокбастеров о былых временах это роскошь, которой не стоит разбрасываться.

Сердце пармы

6 октября

Шарлотта Гeнcбур играет классную маму во французской сдержанной драме режиссера Микаэля Херса, приехавшей к нам с Берлинского кинофестиваля. Элизабет бросил муж, и теперь она одна воспитывает двух подростков. Женщина находит работу на радио в ночной передаче, куда приходят люди, столкнувшиеся с жизненными трудностями. Там Элизабет проникается сочувствием к девушке, одной из героинь программы, и берет ее к себе, чтобы отогреть в теплой семейной атмосфере своего дома. Сюжет, помимо прочего, разворачивается на фоне настроений надежды и свободы, витающих в воздухе Парижа после избрания нового президента из партии «левых» в начале 80-х. Поэтому кроме стильных костюмов и, как всегда, прекрасной Генсбур, в фильме есть идиллические ретро-кадры города и его счастливых жителей.

Пассажиры ночи

13 октября

В конце XIX века у семейной пары, живущей в якутской тайге, селится русский каторжник (Сергей Гилев). Супруги вынуждены делить с ним и хлеб, и кров, но чужак несет с собой опасность и большую беду. Фильм, снятый Владимиром Мункуевым, причисляют к якутскому кино, примеры которого после триумфа «Пугала» на ныне закрытом «Кинотавре» все ждут с большой надеждой. Режиссер уже получил приз за режиссуру там же, а еще заявил о себе на фестивале в Карловых Варах, где забрал Гран-при в параллельной секции. Камера документалиста Дениса Клеблеева захватывает в свой объектив красоту якутских пейзажей, на фоне которых частная история стремится обернуться былью об отношениях двух народов.

Нуучча

13 октября

Еще один условный неовестерн — на этот раз с родины жанра. Снова конец XIX века. Охотник за головами Макс Борлунд отправляется за приличную плату в Мексику, куда силой увезли жену одного богача. Однако быстро выясняется, что даму вовсе никто не похищал и она готовится встретить мужа с пистолетом в руках. Режиссеру Уолтеру Хиллу не привыкать работать с шерифами и ковбоями. В фильмографии постановщика — как минимум «Герой-одиночка» с Брюсом Уиллисом и как максимум — пилот великого сериала «Дэдвуд». Картина с Уиллемом Дефо и Кристофом Вальцем была показана в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля и благополучно добралась до нашего проката.

Умереть за доллар

6 октября

Испанский триллер с Альваро Морте (профессором из оригинального «Бумажного дома») обещает закрученный сюжет, выловленный буквально с речного дна. Морте играет нелюдимого хранителя огромного склада потерянных вещей, который на досуге любит отыскивать владельцев попавших к нему предметов. Однажды полиция передает ему чемодан, найденный на дне реки, а там оказываются останки ребенка. В попытке распутать произошедшее герой инициирует собственное расследование. Картину поставил Хорхе Дорадо, который уже сотрудничал с Морте в сериале «Причал».

Хранитель тайн

20 октября

Вики Крипс, открытая Полом Томасом Андерсоном в «Призрачной нити», снова играет своего рода модель, только с короной на голове. Ее героиня — императрица Австрийская Сисси, законодательница мод и любимица народа, которой в 1877 году исполняется 40 лет. Новый возраст заставляет и без того враждебный к свободолюбивой королеве двор нелестно перешептываться. Однако она, всегда внимательная к своей внешности, находит хитроумные способы сохранить блистательный образ. Роль заслужила Крипс награду как лучшей актрисе в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля этого года. Фильм поставила режиссер Мари Крютцер, в свое время отмеченная в Берлине за лучший дебют — ленту «Безотцовщина».

Корсаж

Кэтрин по прозвищу Птичка

7 октября, Prime Video

Новые проекты Лины Данэм после сериала «Девочки» маниакально отслеживаются ее поклонниками. Предпоследний фильм постановщицы «Острая палка» больших свершений не принес, но зато премьера новой картины в Торонто оказалась вполне удачной. Критики тепло приняли комедию о принцессе, которую пытаются выдать замуж, а она изобретательно и забавно этому сопротивляется. Режиссер вместе со своей героиней, подрывая на экране сексистские традиции Средневековья, естественно пытается говорить о настоящем. В роли Кэтрин — Белла Рэмси (будущая Элли в экранизации игры «Одни из нас»), в роли ее отца — Эндрю Скотт.

Кэтрин по прозвищу Птичка

14 октября, Peacock

Ребут-трилогия Дэвида Гордона Грина началась в 2018-м и напрямую следовала оригинальному культовому фильму 1978 года Джона Карпентера, отменив события всех остальных картин франшизы. Последний эпизод наконец (и по крайней мере пока) закрывает киносериал о маньяке Майкле Майерсе, насчитывающий со всеми сиквелами, ремейками и, собственно, перезапусками тринадцать частей. В нем Лори Строуд (Джейми Ли Кертис) решает посвятить время себе, дописать мемуары, перестать бояться. Но да, события вынуждают ее вновь выступить в борьбе против зла. Помимо собственно Джейми Ли Кертис в картине появятся и другие персонажи из оригинального фильма, в том числе Кайл Ричардс, Чарльз Сайферс и Нэнси Стивенс. Героиня последней была убита в «неканоничных» продолжениях, и теперь она вновь «воскреснет» на экране.

Хэллоуин заканчивается

7 октября, Hulu

Еще один хоррор — из франшизы, сравнимой по длительности и с «Хэллоуином», и с «Кошмаром на улице Вязов», и с «Пятницей 13-е». Одиннадцатый «Восставший из ада» — ребут, который пробует отчасти вернуться к корням, к рассказу, положенному в основу дебютного фильма серии. В литературном первоисточнике знаменитый антагонист Пинхед описывается как бесполое существо «с голосом взволнованной девушки». На эту роль режиссер Дэвид Брукнер («Дом на другой стороне») взял трансгендерную актрису Джейми Клэйтон. В центре сюжета — девушка, в руки которой попадает головоломная шкатулка. Открыв ее, по незнанию она призывает из ада Пинхеда и демонов-сенобитов, получающих удовольствие от боли и страданий своих жертв.

Восставший из ада

19 октября, Netflix

За полнометражное волшебство на экранах в октябре отвечает режиссер Пол Фиг («Рождество на двоих», «Охотники за привидениями»). Он адаптировал для стриминга роман из популярной серии писателя Сомана Чайнани. По сюжету, лучшие подруги Софи (София Энн Карузо) и Агата (София Уайли) попадают в необычную школу волшебства, где со всевозможными спецэффектами учатся герои и злодеи будущих сказок. Софи, как оказывается, владеет мощной силой, способной разрушить все и всех, но выбирает факультет зла. Хогвартс встает перед глазами сам собой, и, конечно, в случае удачи Netflix не упустит шанс развить успех и вырастить франшизу по типу «Гарри Поттера». В картине также играют Шарлиз Терон, Мишель Йео, Лоренс Фишбёрн, Кейт Бланшетт и другие.

Школа добра и зла

26 октября, Netflix

В нулевых к обычной медсестре одной из американских больниц обратилась полиция. Они заострили ее внимание на коллеге Чарли Каллене, пациенты которого умирали от высокого уровня инсулина в крови. 16 лет никто не мог доказать причастность обходительного и вполне приятного в общении Каллена к смертям. Но Эйми Лагрен, рискуя безопасностью своей семьи, помогла поймать маньяка. Реальную историю, изложенную в книге Чарльза Гребера, поставил датчанин Тобиас Линдхольм («Охотник за разумом», «Расследование») с оскароносными актерами Джессикой Честейн и Эдди Редмэйном.

Добрый медбрат

28 октября, Netflix

Великий роман Эриха Марии Ремарка о том, насколько была коррозийна, жестока и абсурдна Первая мировая война, получил вторую экранизацию на своей родине, в Германии (первую сделал Голливуд в 1930 году). Эта война оставила тяжелейший след на целом поколении, превратив жизнерадостных юношей в заложников затяжного кошмара. Таким предстает и главный герой Пауль Боймер. Поддавшись госпропаганде, он с воодушевлением отправляется на фронт, где его героические представления уничтожает пробирающий до нутра ужас войны. Германия уже выдвинула фильм Эдварда Бергера на соискание «Оскара» в иностранной категории.