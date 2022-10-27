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Киноафиша Новости Босс студии Universal хочет увидеть «женский» спин-офф «Форсажа»

Босс студии Universal хочет увидеть «женский» спин-офф «Форсажа»

27 октября 2022 15:42
Босс студии Universal хочет увидеть «женский» спин-офф «Форсажа»

В потенциальном ответвлении может сняться Бри Ларсон.

Как известно, «Форсаж» завершится десятым и одиннадцатым фильмами, которые выйдут в 2023 и, предположительно, 2024 годах, но это будет лишь финал основной линейки. После этого создатели киносерии сосредоточатся на ответвлениях. В 2019 году Universal Pictures представила «Хоббса и Шоу» с Дуэйном Джонсоном и Джейсоном Стэйтемом в главных ролях, а сиквел уже давно находится в разработке. Другим спин-оффом гоночной саги должен стать командный женский проект, анонсированный Вином Дизелем еще несколько лет назад.

Вот как его накануне прокомментировала глава студии Донна Лэнгли, заодно намекнув на потенциальное участие звезды «Капитана Марвел» Бри Ларсон, которая дебютирует в десятой части:

«Я бы с удовольствием посмотрела «женский» спин-офф «Форсажа». В нашей франшизе много замечательных женских персонажей, равных герою Вина Дизеля. Теперь в эту колоритную компанию добавилась Бри Ларсон. В общем, я с радостью бы посмотрела такое кино».

За последние годы во вселенной «Форсажа» оказались задействованы многие примечательные актрисы, в числе которых Мишель Родригес, Галь Гадот, Шарлиз Терон, Джордана Брюстер, Натали Эммануэль, Анна Саваи, Ванесса Кирби, Хелен Миррен, Эйса Гонсалес, Ева Мендес, Даниэла Мелшиор, Рита Морено, Эльза Патаки, Ронда Раузи и Джина Карано. Некоторые из них могут появиться в грядущем спин-ффе. Разработкой проекта занимаются авторы «Капитана Марвел» Николь Перлман и Женева Робертсон-Дуорет, а также сценарист «Звездного пути 4» Линдси Бир.

«Форсаж 10» выйдет в мировой прокат 19 мая 2023 года.

Фото: Universal Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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