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Киноафиша Новости Лиам Нисон ведет переговоры о ведущей роли в ремейке «Голого пистолета»

Лиам Нисон ведет переговоры о ведущей роли в ремейке «Голого пистолета»

14 октября 2022 12:10
Лиам Нисон ведет переговоры о ведущей роли в ремейке «Голого пистолета»

Актер считает, что этот проект может разрушить его карьеру.

Лиам Нисон может сыграть главную роль в ремейке трэш-комедии 80-х «Голый пистолет» от Paramount. Как передает Variety, в данный момент актер официально ведет переговоры с создателями будущего фильма Сетом МакФарлейном и Акивой Шаффером.

Ранее в этом году Нисон уже говорил, что продюсеры уговаривают его сняться в перезапуске «Голого пистолета». Тем не менее, на тот момент актер еще не принял окончательного решения:

«Этот проект либо разрушит мою карьеру, либо пустит ее в совершенно другом направлении. Я, честно говоря, не уверен, что мне думать насчет всей затеи».

Оригинальная трилогия фильмов посвящена Фрэнку Дребину, добросердечному детективу, постоянно попадающему в неловкие ситуации на службе. Первая часть франшизы вышла в 1988 году и стала кассовым хитом, заработав $140 млн в прокате. После этого студия выпустила два сиквела, «Голый пистолет 2 1/2: Запах страха» 1991 года и «Голый пистолет 33 1/3: Последний выпад» 1994 года.

Paramount пытается перезапустить серию еще с 2013 года. Сначала студия разрабатывала проект с Эдом Хелмсом («Офис») в главной роли, но он был отменен по неизвестным причинам. В начале 2021 года МакФарлейн объявил, что он был нанят для работы над фильмом.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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