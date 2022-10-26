Сериал «Игра на выживание» получит третий сезон

В продолжении герои окажутся в еще более экстремальных условиях.

Второй сезона «Игры на выживание» идет всего несколько недель, но создатели уже занимаются разработкой продолжения. Кинокомпания 1-2-3 Production сейчас активно занимается разработкой сценария третьего сезона. Новостью накануне поделилась Нелли Яралова, продюсер проекта.

По словам Яраловой, предстоящий третий сезон, скорее всего, станет для шоу заключительным, но в нем герои окажутся в еще более экстремальных условиях:

«После съемок в Узбекистане мы должны выбрать еще более интересную, необычную, шокирующую локацию для съемок, чтобы повысить градус зрительского интереса».

О чем конкретно будет третий сезон, пока неизвестно. Напомним, что действие второго сезона разворачивается через год после трагических событий оригинала. В нем родственники пропавших участников сурового шоу пытаются докопаться до истины и выйти на организаторов смертельной игры.

Оба сезона «Игры на выживание» поставил Карен Оганесян. В основной актерский состав второго сезона вошли Игорь Верник, Владимир Веревочкин, Линда Лапиньш, Анна Зайкова, Андрей Чадов, Денис Котов, Самвел Мужикян и Никита Плащевский.

Пятая серия второго сезона выходит уже завтра, а заключительный эпизод будет показан 17 ноября.