Индейский миф о сотворении мира: вышел трейлер анимационного фильма «Четыре души койота»

Венгерская анимационная студия Cinemon Entertainment представила тизер-трейлер своего предстоящего мультфильма «Четыре души койота». Картина была создана при поддержке Венгерского Национального института кино, а дистрибьютором выступает компания NFI World Sales.

«Четыре души койота» позиционируется своими создателями как эпическая приключенческая сага, основанная на мифе о сотворении мира коренных американских народов. Через пересказ индейских историй о возникновении Вселенной авторы подчеркивают настоятельную необходимость жить в мире и гармонии с окружающей средой, пока человечество окончательно не уничтожило Землю.

Автор «Четырех душ койота» — Арон Годер, создатель приключенческого мультфильма «Восточный парк», получившего особую популярность в России из-за того, что в ее дубляже принимал участие Сергей Шнуров. В 2005 году «Восточный парк» удостоился премии Annecy Cristal в категории «Лучший полнометражный фильм».

При создании «Четырех душ койота», ориентированных в основном на юную аудиторию, использовались как 2D, так и 3D графика, а также картины и рисунки самого Годера. Весь саундтрек фильма был составлен из аутентичных песен коренных американцев.

Премьера «Четырех душ койота» состоится в марте 2023 года.