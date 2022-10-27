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Киноафиша Новости Индейский миф о сотворении мира: вышел трейлер анимационного фильма «Четыре души койота»

Индейский миф о сотворении мира: вышел трейлер анимационного фильма «Четыре души койота»

27 октября 2022 17:21
Индейский миф о сотворении мира: вышел трейлер анимационного фильма «Четыре души койота»

Автором мультфильма выступил создатель «Восточного парка».

Венгерская анимационная студия Cinemon Entertainment представила тизер-трейлер своего предстоящего мультфильма «Четыре души койота». Картина была создана при поддержке Венгерского Национального института кино, а дистрибьютором выступает компания NFI World Sales.

«Четыре души койота» позиционируется своими создателями как эпическая приключенческая сага, основанная на мифе о сотворении мира коренных американских народов. Через пересказ индейских историй о возникновении Вселенной авторы подчеркивают настоятельную необходимость жить в мире и гармонии с окружающей средой, пока человечество окончательно не уничтожило Землю.

Автор «Четырех душ койота» — Арон Годер, создатель приключенческого мультфильма «Восточный парк», получившего особую популярность в России из-за того, что в ее дубляже принимал участие Сергей Шнуров. В 2005 году «Восточный парк» удостоился премии Annecy Cristal в категории «Лучший полнометражный фильм».

При создании «Четырех душ койота», ориентированных в основном на юную аудиторию, использовались как 2D, так и 3D графика, а также картины и рисунки самого Годера. Весь саундтрек фильма был составлен из аутентичных песен коренных американцев.

Премьера «Четырех душ койота» состоится в марте 2023 года.

Фото: Cinemon Entertainment
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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