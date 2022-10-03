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Киноафиша Новости Федор Добронравов одобряет: вышел первый тизер «Ёлок 9»

Федор Добронравов одобряет: вышел первый тизер «Ёлок 9»

3 октября 2022 14:42
Федор Добронравов одобряет: вышел первый тизер «Ёлок 9»

Иван Ургант и Сергей Светлаков в новом фильме не появятся.

Кинокомпания Bazelevs презентовала первый официальный тизер девятой части «Ёлок» — продолжения народной праздничной франшизы об объединяющем духе Нового года. В минутном ролике показали лишь логотип, новых действующих лиц и дату премьеры — картина выйдет в прокат 1 декабря.

В грядущей ленте не появятся постоянные звезды киносерии в лице Ивана Урганта и Сергея Светлакова. Вместо них главные роли сыграли звезда «Сватов» Федор Добронравов, Евгений Кулик («Два»), Алексей Серебряков («Никто»), Елена Валюшкина («Универ»), Виктория Агалакова («Эпидемия»), Александр Баширов («Закрыть гештальт»), Григорий Калинин («Мажор»), Елена Захарова («Спасская»), Ростислав Бершауэр («Контейнер»), Софья Присс («Серебряные коньки»), Влад Прохоров («Исправление и наказание»), Александра Розанова («Стая») и Тимофей Меренков («Азазель»).

За «Ёлки 9» отвечает творческая команда сериала «Два»: режиссеры Александра Лупашко и Сергей Наумов, а также драматург Дмитрий Балуев и актер-сценарист Евгений Кулик.

Сюжетная концепция осталась прежней. Действие развернется в канун Нового года. В сюжете вновь будут переплетены судьбы разных людей. Главные герои будут готовиться к очередной встрече праздника и с замиранием сердца надеяться на новогоднее чудо.

Фото: Bazelevs
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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