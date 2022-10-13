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Киноафиша Новости На KION доступны фильмы студии «Ленфильм», включая картины Алексея Германа, Киры Муратовой и других

На KION доступны фильмы студии «Ленфильм», включая картины Алексея Германа, Киры Муратовой и других

13 октября 2022 14:03
На KION доступны фильмы студии «Ленфильм», включая картины Алексея Германа, Киры Муратовой и других

Медиатеку сервиса пополнили как признанные шедевры, так и громкие хиты отечественного кино.

Представители онлайн-кинотеатра KION сообщили, что сегодня, 13 октября, медиатека сервиса получила большое пополнение. В каталог платформы были добавлены сотни классических картин «Ленфильма», старейшей киностудии России.

Среди новинок сервиса можно найти ленты, ставшие признанной классикой отечественного кино: фильмы Алексея Германа («Двадцать дней без войны»), тонкие драмы Глеба Панфилова («Начало»), сложные истории взросления Динары Асановой («Не болит голова у дятла»), меланхоличные мелодрамы Киры Муратовой («Короткие встречи») и повести о тлетворности власти от Александра Сокурова («Молох»). Все они — великие художники и обладатели множества наград крупнейших мировых фестивалей.

Нашлось в пополнении место и громким хитам советского проката — это известные во всем мире «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» с Василием Ливановым, «Соломенная шляпка» и «Трое в лодке, не считая собаки» с Андреем Мироновым, «Собака на сене» с Маргаритой Тереховой и «Свадьба в Малиновке» с Владимиром Самойловым. В целом в ассортимент KION было добавлено свыше 400 картин знаменитой студии.

«Ленфильм» был основан еще до революции 1917 года, но свои знаменитые название и логотип получил лишь в 1934 году, когда на экраны вышел фильм «Чапаев» братьев Васильевых. С тех пор студия пережила самые разнообразие периоды, каждый из которых был тесно связан с историей самой России. Несмотря на все невзгоды, случавшиеся с ней за последние 100 лет, она продолжает существовать и работать до сих пор.

Фото: KION
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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