Кевин Файги о внедрении Людей Икс в киновселенную Marvel: «Мы уже близко»

В MCU все чаще затрагивают тему Людей Икс. Сначала зрителям продемонстрировали камео Патрика Стюарта в «Докторе Стрэндже: В мультивселенной безумия», потом соответствующую отсылку показали в сериале «Мисс Марвел», сделав главную героиню мутантом. То же самое случилось с Нэмором в сиквеле «Черной Пантеры», а впереди еще заявлен третий «Дэдпул», где болтливый наемник Райана Рейнольдса объединится с Росомахой в исполнении Хью Джекмана.

В рамках мировой премьеры «Ваканды навсегда», которая состоялась на этой неделе, глава студии Marvel Кевин Файги попытался дать порталу Deadline ответ на важный вопрос — когда одаренные ученики школы Чарльза Ксавьера станут полноценной частью общего повествования. Учитывая режим секретности, большой босс как обычно отказался от развернутого объяснения, но зато сделал отсылку на финальный эпизод «Женщины-Халка: Адвокат» и намекнул, что полноценный дебют Людей Икс в киновселенной Marvel неотвратим:

«Такой же вопрос Дженнифер Уолтерс задавала роботу в последнем эпизоде «Женщины-Халка», и я скажу ровно то же самое, что и он, а именно — ответа нет. Но я думаю, вам уже известно о Дэдпуле и Росомахе, так что мы уже близко».

Учитывая заявленный список проектов, полноценный фильм (или сериал) про Людей Икс выйдет не раньше шестой фазы киновселенной, т.е. после «Мстителей: Секретные войны», намеченных на май 2026 года. Осенью 2023-го на Disney+ презентуют мультсериал «Люди Икс '97», который станет прямым продолжением анимационного шоу 1990-х, а премьера «Дэдпула 3» состоится 8 ноября 2024 года.