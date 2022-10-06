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Киноафиша Новости Над перезапуском «Спауна» работают сценаристы «Джокера» и «Капитана Америки 4»

Над перезапуском «Спауна» работают сценаристы «Джокера» и «Капитана Америки 4»

6 октября 2022 14:47
Над перезапуском «Спауна» работают сценаристы «Джокера» и «Капитана Америки 4»

Еще у фильма будет новый режиссер.

Застрявший в производственном аду перезапуск «Спауна» обрел новую авторскую группу. По сведениям The Hollywood Reporter, переработкой сценария мрачного кинокомикса Blumhouse займутся Малкольм Спэллман, Скотт Сильвер и новичок Мэтт Миксон.

В фильмографии Спэллмана выделяются мини-сериал «Сокол и Зимний Солдат» и грядущий блокбастер «Капитан Америка: Новый мировой порядок», а в послужной список Сильвера входят «Джокер» и его предстоящий сиквел, «Боец» и «8 миля». Миксон же является создателем фестивальной рок-документалки «Вчерашний бесценный день».

Центральная роль в новом «Спауне» по-прежнему закреплена за Джейми Фоксом. Исполнительным продюсером проекта выступает Джейсон Блум. Создатель персонажа Тодд МакФарлэйн будет активно вовлечен в творческий процесс. Он написал прошлый вариант сценария и долгое время самостоятельно планировал заняться режиссурой, но сейчас, судя по всему, автор комиксов решил уступить данную должность профессионалам:

«У нас есть первоклассный актер, первоклассный продюсер и первоклассные сценаристы. Нужно ли подобрать первоклассного режиссера и оператора? Ответ «разумеется». Давайте не терять темп».

Несколько лет назад к касту «Спауна» присоединился Джереми Реннер, которому была уготована роль детектива Твича Уильямса, но из-за производственных сложностей проект застопорился. Пока не ясно, будет ли Реннер все же задействован в предстоящем фильме. Это будет завесить от нового сценария и прочих факторов. При МакФарлэйне экранизация должна была быть малобюджетной. По словам инсайдеров, сейчас на съемки могут выделить большую сумму, чем планировалось ранее.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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