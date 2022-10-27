Хью Джекман рассказал, что его убедило вернуться к роли Росомахи в «Дэдпуле 3»

В новом интервью для издания Variety Хью Джекман рассказал о том, что побудило его вернуться к роли Росомахи в будущем фильме «Дэдпул 3». Актер заявил, что об этом проекте он и Райан Рейнольдс мечтали уже много лет.

В последний раз Джекман сыграл персонажа в 2017 году в картине «Логан». Во время рекламной кампании этого фильма он не раз заявлял, что прощается с ролью Росомахи. Однако, по словам актера, просмотр первого «Дэдпула» заставил его изменить свое решение:

«Я был на просмотре «Дэдпула» в 2016 году, уже после того, как мы объявили, что «Логан» будет последним фильмом о Росомахе. Я зашел всего на 20 минут, но фильм меня очень удивил. С тех пор я мечтал о том, чтобы создать свои «48 часов» с этими персонажами. Так что этот проект назревал давно. Просто нам потребовалось много времени на воплощение этой идеи в жизнь».

Джекман имеет в виду комедийный боевик «48 часов» 1982 года, в котором полицейскому в исполнении Ника Нолти приходится объединить усилия с мошенником, которого сыграл Эдди Мерфи, чтобы остановить убийц. Судя по всему, примерно так же Джекман представляет себе сотрудничество Дэдпула и Росомахи.

Кроме того, в том же интервью Рейнольдс рассказал, что много лет пытался уговорить Кевина Файги дать их фильму «зеленый свет»:

«Я попросил Кевина рассказать мне о том, какое будущее он заготовил для Дэдпула после того, как персонаж стал частью Disney и Marvel. Мы встретились и о многом поговорили, в том числе о том, возможно ли создать проект о дуэте Дэдпула и Росомахи. Тогда это было невозможно, но сейчас мы наконец получили одобрение от студии».

В конце разговора Джекман добавил, что уже начал активные тренировки, чтобы вернуться в форму для роли:

«Я думаю, что теперь эта роль у меня может получиться даже лучше, чем раньше. Росомаха — измученный персонаж, но ему всегда комфортно в своем теле. Теперь и я чувствую себя более комфортно в своем теле, хоть оно и часто становится грязным из-за тренировок».

Премьера «Дэдпула 3» состоится 8 ноября 2024 года.