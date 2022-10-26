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Киноафиша Новости Дракс похищает Кевина Бейкона в трейлере праздничного спецвыпуска «Стражей Галактики»

Дракс похищает Кевина Бейкона в трейлере праздничного спецвыпуска «Стражей Галактики»

26 октября 2022 10:58
Дракс похищает Кевина Бейкона в трейлере праздничного спецвыпуска «Стражей Галактики»

В ролике огласили дату премьеры и показали еще одного нового персонажа.

Студия Marvel презентовала первый официальный трейлер праздничного спецвыпуска «Стражей Галактики», где показали много чего интересного и наконец огласили официальную дату премьеры. Специальная рождественская серия, которая станет своеобразным мостиком межу четвертой и пятой фазами, станет доступна на видеосервисе Disney+ с 25 ноября.

Действие развернется, как уже ясно из названия, в канун Рождества, но у капитана команды космических ковбоев совершенно нет праздничного настроения. Авантюрист Питер Квилл (Крис Пратт) продолжает горевать по своей возлюбленной Гаморе (Зои Салдана), которую он дважды потерял во время событий «Войны бесконечности» и «Финала». Чтобы вывести из депрессии своего лидера, его друзья-супергерои отправляются на Землю, где люди как раз готовятся к Рождеству. На важный случай у них даже заготовлено настоящее новогоднее чудо — они подарят Квиллу его кумира детства, легендарного Кевина Бейкона. Поимкой подарка займутся Дракс (Дэйв Батиста) и Мантис (Пом Клементьефф).

В числе другие героев, которые окажутся на особо важном задании, будут Небула (Карен Гиллан), Ракета (Брэдли Купер), заметно повзрослевший Грут (Вин Дизель) и Краглин (Шон Ганн). Специальным гостем эпизода, помимо Бейкона, станет говорящий пес Космо. Озвучит его Мария Бакалова («Борат 2»).

Снял спецвыпуск по своему сценарию создатель кинотрилогии «Стражи Галактики» Джеймс Ганн. Съемки проекта проходили параллельно с третьей частью, релиз которой намечен на 5 мая 2023 года.

Фото: Marvel Studios
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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