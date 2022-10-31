Джефф Голдблюм договаривается о роли Волшебника в мюзикле «Злая»

В исполнительском ансамбле мюзикла «Злая», являющегося приквелом «Волшебника страны Оз», произошло очередное примечательное пополнение. По данным портала Variety, к актерскому составу музыкального фэнтези присоединился Джефф Голдблюм. Звезда «Мира Юрского периода: Господство» составит компанию ранее утвержденным Синтии Эриво («Пиноккио»), Ариане Гранде («Не смотрите наверх») и Джонатану Бэйли («Бриджертоны»).

В центре повествования окажется соперничество и взросление будущей злой ведьмы Запада, зеленокожей Эльфабы (Эриво), и Глинды (Гранде), добросердечной ведьмы Севера. Бэйли предстанет в качестве Фиеро, возлюбленного Эльфабы, а Голдблюму досталась почетная роль самого Волшебника страны Оз. Как известно из оригинала, последний не имеет ничего общего с чародейством, зато он хвастун, плут и авантюрист.

Проект будет состоять из двух фильмов, которые снимут один за другим. Постановкой лент займется режиссер «На высоте мечты» и «Безумно богатых азиатов» Джон М. Чу. Сюжет основан на романе Грегори Магвайра, который впоследствии стал знаменитым бродвейским мюзиклом. Авторы театральной постановки, Винни Холцман и Стивен Шварц, выступили в качестве сценаристов предстоящей дилогии.

Студия Universal Pictures выпустит «Злую» на Рождество 2024 года, а сиквел — в декабре 2025 года.