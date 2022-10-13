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Киноафиша Новости Сидни Суини снимется в экранизации рассказа «Сиделка»

Сидни Суини снимется в экранизации рассказа «Сиделка»

13 октября 2022 14:42
Сидни Суини снимется в экранизации рассказа «Сиделка»

В новом продюсерском проекте Майкла Бэя звезда сыграет девушку, чья новая работа оказалась гораздо опаснее, чем можно было представить.

Звезда «Эйфории» Сидни Суини продолжает заполнять свое расписание. Буквально вчера стало известно, что актриса планирует сыграть главную роль в новой версии «Барбареллы», а теперь портал Deadline выяснил, что в ее рабочий график вписался еще один примечательный проект. Сидни возглавит каст экранизации короткого рассказа Маркуса Кливера «Сиделка» (The Caretaker), впервые опубликованного на Reddit.

В центре сюжета окажется молодая девушка, которая на сайте объявлений находит подходящую для себя вакансию — сиделки. Преступив к новой работе, главная героиня очень скоро осознает, что в список ее обязанностей входит гораздо больше, чем она могла представить. Таким образом героиня оказывается в довольно опасной ситуации.

Права на материал уже приобрела студия Universal Pictures. В производственную команду вошли Майкл Бэй, Брэд Фуллер, Скотт Гласголд, Джонатан Давино и сама Суини. Режиссера пока не нашли, но адаптацию первоисточника уже поручили Карлу Гайдусеку, сценаристу «King’s Man: Начало», «Обливиона» и «Человека ноября».

В данный момент Суини заканчивает съемки в масштабном кинокомиксе Sony Pictures «Мадам «Паутина», который входит общую вселенную «Венома», «Морбиуса» и грядущего «Крэйвена-охотника».

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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