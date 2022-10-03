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В разработку запущена новая часть «Американского пирога»

3 октября 2022 12:58
В разработку запущена новая часть «Американского пирога»

Фильм станет «свежим взглядом» на франшизу.

Согласно The Hollywood Reporter, студия Universal запустила в разработку новую часть комедийной франшизы «Американский пирог».

Фильм будет снят по оригинальному сценарию актрисы и режиссера Сухаты Дэй. Никакой информации о сюжете, актерском составе или предполагаемой дате выхода будущей картины пока нет. Однако в разговоре с журналистами представители Universal особо отметили, что сценарий Дэй является «свежим взглядом» на франшизу.

Дэй начала свою карьеру в киноиндустрии в качестве актрисы. Среди самых известных ее работ — второстепенные роли в сериалах «Баффи — истребительница вампиров» и «Бруклин 9-9» и, конечно же, одна из центральных ролей в шоу «Белая ворона» от HBO. В 2020 году она дебютировала в качестве режиссера в фильме Defenition Please («Определение, пожалуйста»), позже картина была куплена Netflix.

Первая часть франшизы «Американский пирог» вышла в 1999 году. Она была посвящена пятерым одноклассникам, Джиму, Кевину, Озу, Финчу и Стифлеру, которые заключили между собой пари: все они должны потерять девственность до того, как окончат среднюю школу. Главные роли исполнили Джейсон Биггз, Крис Клейн, Томас Иэн Николас и Эдди Кэй Томас. Фильм получил пять сиквелов и серию из трех спин-оффов, «Американский пирог: Музыкальный лагерь», «Американский пирог: Книга любви» и «Американский пирог представляет: Правила для девочек».

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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