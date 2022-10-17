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Киноафиша Новости Слух: звезда «Люцифера» Том Эллис может сыграть в новой «Фантастической четверке»

Слух: звезда «Люцифера» Том Эллис может сыграть в новой «Фантастической четверке»

17 октября 2022 10:34
Слух: звезда «Люцифера» Том Эллис может сыграть в новой «Фантастической четверке»

Известный интернет-аккаунт о знаменитостях рассказал об актерском составе будущего фильма Marvel.

Том Эллис, сыгравший повелителя преисподней в популярном фантастическом сериале «Люцифер», может появиться в кинематографической вселенной Marvel. По сообщению интернет-аккаунта DeuxMoi, не раз публиковавшего достоверные слухи о знаменитостях, в данный момент актер рассматривается как ведущий претендент на роль Рида Ричардс/Мистера Фантастика в будущей «Фантастической четверке».

Согласно тем же источникам, роль женщины-невидимки Сью Сторм исполнит Мэдди Хассон («Злое»), а ее огненного брата Джонни Сторма сыграет Майкл Провост («Ненасытная»). Также владельцы аккаунта добавили, что на роль Существа пробовался Джейсон Биггз («Американский пирог»), но получил ли он одобрение от студии, пока неизвестно.

Ранее Рид Ричардс уже появился в кинематографической вселенной Marvel. В недавнем фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» зрителям была представлена альтернативная версия персонажа из параллельной вселенной в исполнении Джона Красински.

После недавнего масштабного переноса проектов Disney релиз новой «Фантастической четверки» теперь намечен на 14 февраля 2025 года.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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